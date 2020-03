Władze lokalne w Warwick chcą zwiększyć council tax aż o 34% w celu... walki ze zmianami klimatycznymi!

Fot: Wikimedia Commons

Władze miasta Warwick, stolicy hrabstwa Warwickshire położonego w regionie West Midlands, zwróciły się do swoich mieszkańców o poparcie dla radykalnej podwyżki podatków lokalnych, która ma służyć działaniom na rzecz klimatu.

Władze lokalne w Warwick zwracają się do mieszkańców miasta w sprawie bezprecedensowego wzrostu council tax na poziomie 34% - przeciętnie podniesie on lokalne opłaty aż o 52 funty! W ten sposób, rządzący w stolicy hrabstwa Warwickshire zebraliby dodatkowe 30 milionów funtów w ciągu 10 lat, które posłużyłby w ramach inwestycji o charakterze proekologicznym. Dzięki tym pieniądzom możliwe byłoby osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2025 roku.

Do tej pory zgodzono się na podwyżkę o 1 funta tygodniowo - wzrost ten związany jest z dogonieniem inflacji w UK. Wejdzie on w życie w kwietniu. Jednak oprócz tego lokalna rada sprawująca władzę składająca się z członków Partii Konserwatywnej i niezależnych działaczy wraz z opozycyjnymi politykami z Partii Pracy, Liberalnych Demokratów i Zielonych podjęła się międzypartyjnej współpracy, aby wspólnie wypracować ambitny plan.

"Razem wierzymy, że nadszedł czas na podjęcie praktycznych działań w celu radzenia sobie z zagrożeniem klimatycznym" - czytamy we wspólnym oświadczenie wystosowanym przez pięciu liderów lokalnych sił politycznych. "Ten plan umożliwi zachowanie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla od 2025 r (...). W jego ramach poczynione zostaną niezbędne lokalne przygotowania na wypadek katastrof klimatycznych, takich jak powodzie. Dzisiejsze inwestycje pomogą naszym społecznościom z ufnością zmierzyć się z przyszłością".

O jakie konkretnie inwestycje chodzi? Lista jest całkiem spora! Pojawia się na niej zwiększenie efektywności energetycznej 5500 domów komunalnych, wprowadzenie elektrycznych punktów ładowania samochodów, zastąpienie śmieciarek napędzanych olejem napędowym wersjami z napędem elektrycznym, wprowadzenie bardziej rygorystycznych zasad zagospodarowania przestrzennego w celu zapewnienia, że ​​wszystkie nowe domy będą budowane zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi, oraz sadzenia nowych drzewa.

Niestety, roczny budżet councilu w Warwick sięgający 18 milionów funtów to za mało i konieczne jest podniesienie podatków. W tej sprawie odbędzie się referendum. Od 2012 roku lokalne councile są zobowiązane przez prawo do przeprowadzenia referendum, jeśli chcą podnieść podatek lokalny o ponad 3%. Do tej pory żadna rada nie skorzystała z tej opcji, pomimo kurczących się budżetów spowodowanych cięciami. Referendum, które będzie kosztowało 300 000 funtów.