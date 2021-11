Władze Irlandii Północnej wzywają do przechodzenia na pracę zdalną. To skutek rosnącej liczby zachorowań w prowincji

Fot. Getty

Od wielu miesięcy przedsiębiorcy w Irlandii Północnej byli zachęcani do ściągania pracowników z powrotem do biur i innych stacjonarnych miejsc pracy. Ale wraz z rosnącą liczbą zachorowań na Covid-19 w prowincji pracownicy mają ponownie zostać w domu, o ile tylko będą mogli wykonywać swoje obowiązki zdalnie.

Najnowsze wytyczne północnoirlandzkiej egzekutywy są jasne – pracownicy powinni ponownie, w miarę możliwości, pozostać w domu i wykonywać swoją pracę zdalnie. Dlaczego? Dlatego, że w prowincji znów niebezpiecznie przybywa ludzi chorych na Covid-19, a system służby zdrowia już wkrótce może się znaleźć na granicy wydolności. Społeczeństwo ma być też coraz aktywniej zachęcane do ponownego stosowania dystansu społecznego, regularnego mycia rąk i zakrywania maseczkami ust i nosa. „Egzekutywa zaangażowała się w sprawę konstruktywnie i uzgodniła szereg środków, które wzmocnią nasze wspólne wysiłki przeciwko rozprzestrzenianiu się Covid-19. Chociaż w społeczeństwie istnieją różnice dotyczące [stosowania] najskuteczniejszych środków, to wszyscy możemy wnieść swój wkład, który pomoże nam dokonać zmian” - czytamy we wpisie na Twitterze Pierwszego Ministra Paula Givana.

The Executive has engaged constructively & agreed a number of measures that will step up our collective efforts against the spread of Covid. Whilst there is differences across society on the most effective measures, we can all make a contribution that will help make a difference.