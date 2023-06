Wizz Air wprowadza możliwość latania "w abonamencie" - jak działa WIZZ MultiPass?

Tanie linie Wizz Air w dniu 1 czerwca 2023 roku ruszyły nową usługą — abonament na podróże lotnicze WIZZ Multipass to pierwsza tego typu oferta w Europie. Ceny lotniczego „biletu miesięcznego” zaczynają się już od 239 złotych.

W Polsce (na liniach międzynarodowych) i we Włoszech (tylko w ramach połączeń krajowych) wystartował program pilotażowy węgierskiego taniego przewoźnika. Czym jest WIZZ MultiPass, jak działa i co dzięki niemu można zyskać? Określenie lotniczy „bilet miesięczny” jest może nie do końca precyzyjne, ale pasażerowie, który wykupią tę usługę, uzyskują możliwość zamrożenia cen biletu oraz bagażu na okres 6 miesięcy. Dzięki temu za podróż samolotem z logo Wizz Air zapłacimy tyle samo, bez względu na to czy lecimy w sezonie letnim i bez względu na cel podróży, który wybraliśmy. Dodajmy, że dotyczy to lotów na trasach międzynarodowych do i z Polski. W swoich założeniach usługa ta ma ułatwić podróże tym osobom, które często latają z jednego miasta.





Jak działał będzie WIZZ MultiPass?

— Cieszymy się, że możemy wprowadzić nowy, długo oczekiwany produkt dla naszych klientów podróżujących z Polski. Usługa WIZZ MultiPass to świetna okazja dla osób często podróżujących, aby zapewnić sobie dostęp do najlepszych cen bez względu na porę roku. Wierzymy, że dzięki innowacyjnemu produktowi nasi pasażerowie z Polski będą mieli jeszcze więcej możliwości podróżowania do swoich ulubionych destynacji lub odkrywania nowych i zmiany destynacji co miesiąc z abonamentem — komentuje Alexandra Avadanei, pełniący rolę Chief Revenue Officer w Wizz Air, jak cytujemy za portalem „Pasażer".

W ramach abonamentu Basic (w cenie tylko mały bagaż podręczny) koszt podróży w jedną stronę wyniesie 239 zł, a za lot w obie strony zapłacimy 478 zł. Zastrzeżone zostały jednak pewne wyjątki dotyczące konkretnych dat — kupując bilet w ramach Multipassa nie polecimy od 5 do 8 stycznia, od 28 marca do 2 kwietnia, oo 23 do 26 grudnia i 31 grudnia.

Ile zapłacimy za lotniczy „bilet miesięczny"?

„Bilet miesięczny” będzie funkcjonował jak każda usług subskrypcyjna, która „ściąga” comiesięczna należność z konta lub karty kredytowej. Zakup lub przedłużenie abonamentu będzie możliwy pierwszego dnia miesiąca. Klienci będą mogli odbyć lot od szóstego dnia miesiąca przez kolejne 30 lub 31 dni w zależności od miesiąca (28/29 dni w przypadku lutego).

Dodajmy także, że Wizz Air zastrzega, że w każdej momencie może zaprzestać oferowania usługi. W takiej sytuacji abonament będzie ważny tylko do końca danego miesiąca.

