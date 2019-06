WizzAir uruchomił nowe połączenia lotnicze z Polski! Wśród nich: Gdańsk - Londyn Gatwick

Od połowy czerwca WizzAir będzie obsługiwał codzienne połączenia z Gdańska do Londynu Gatwick

Fot. Getty

W dniu 15 czerwca WizzAir uruchomił kilka nowych połączeń z Polski. Wśród nowych kierunków znalazł się port lotniczy Londyn Gatwick, do którego latać będą samoloty z Gdańska.

WizzAir jest obecnie trzecim największym przewoźnikiem lotniczym w Polsce – z 8,7 mln pasażerów obsłużonych w zeszłym roku węgierskie tanie linie uplasowały się na podium zaraz za Ryanairem (11,5 mln obsłużonych pasażerów) i PLL LOT (10,5 mln obsłużonych pasażerów). Dzięki szeroko zakrojonej ekspansji WizzAir znacznie wyprzedził niemiecką Lufthansę, z której usług skorzystało w 2018 r. „zaledwie” 2,2 mln pasażerów.

Teraz WizzAir ma szansę jeszcze bardziej poprawić swoje wyniki, jako że od 15 czerwca przewoźnik uruchomił kolejne połączenia z Polski. Większość nowych rejsów ma ułatwić Polakom wybór kierunku wakacyjnego – nowe połączenia zostały bowiem otwarte na trasach Katowice - Santander (północna Hiszpania), Katowice – Podgorica (Czarnogóra), Katowice - Castellón de la Plana (wschodnie wybrzeże Hiszpanii) i Warszawa - Podgorica. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ od połowy czerwca samoloty WizzAir będą też codziennie latać z Gdańska do Londynu Gatwick, zaspokajając tym samym rosnące potrzeby na połączenia ze stolicą UK mieszkańców Polski północnej.

„Podgorica, Castellon i Santander będą doskonałym wyborem dla osób lubiących wypoczywać na plaży. Z kolei codzienne loty do Londynu Gatwick zaspokoją potrzeby podróżujących w celach turystycznych i biznesowych do Londynu" – zaznaczyła Paulina Gosk, manager do spraw komunikacji korporacyjnej w Wizz Air.

