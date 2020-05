Wizz Air uruchamia sześć nowych połączeń z Luton. Zobacz, od kiedy i dokąd polecimy

Fot Getty

Linie lotnicze Wizz Air ogłosiły, że rozpoczną obsługę sześciu nowych tras z brytyjskiego lotniska Luton. Zobacz, co dokładnie oferuje europejski przewoźnik.

Wizz Air poinformował, że uruchomi sześć nowych tras z lotniska Luton. Transy mają być obsługiwane po wprowadzeniu odpowiednich środków bezpieczeństwa związanych z epidemią i dystansem społecznym.

Mimo, że rząd UK nie złagodził jeszcze lockdownu, co oznacza, że w Wielkiej Brytanii wciąż obowiązuje zakaz wychodzenia z domu, Wizz Air wznowił już pracę na niektórych trasach, a w poniedziałek na Wyspach wylądował pierwszy komercyjny lot przewoźnika, z ponad setką pasażerów na pokładzie. Według portalu „Metro” większość przybyłych to pracownicy sezonowi i robotnicy budowlani. Jeden z pasażerów powiedział, że wszyscy na pokładzie mieli maski.

Od kiedy będzie można latać Wizz Airem na nowych trasach?

Wizz Air ogłosił, że niebawem wprowadzi aż sześć nowych tras obsługujących lotnisko Luton. Przewoźnik zaznaczył jednak, że zamierza otwierać nowe trasy etapami, a nie wszystkie od razu. Pierwsza nowa trasa zostanie wprowadzona już od 16 czerwca, cztery od początku lipca, a jedna dopiero z końcem października.

Dokąd polecimy Wizz Airem z lotniska Luton?

Od czerwca z Luton polecimy WizzAirem do Faro w Portugalii. Od początku lipca w ofercie przewoźnika dostępne będą połączenia do między Luton a Grecją. Z końcem października Wizz Airem będzie można polecieć także do Maroka. Widzimy więc, że wszystkie trasy obejmą miejsca idealne pod względem urlopowym.

Jakie środki bezpieczeństwa wprowadzą linie lotnicze?

Owain Jones, dyrektor zarządzający brytyjskiej spółki węgierskich linii lotniczych, powiedział, że przewoźnik wprowadzi „nowe protokoły dezynfekujące”, aby pomóc klientom poczuć się bezpiecznie podczas lotu.

Jak podaje „Metro”, nowe środki higieny mają objąć przede wszystkim:

obowiązek noszenia maski przez pasażerów i załogę

utrzymywanie odpowiedniej odległości między pasażerami podczas wejścia na pokład

udoskonalony system czyszczenia pokładu.

Podróżni otrzymają od Wizz Air również chusteczki dezynfekujące, a linia lotnicza nie będzie już oferować podróżnym czasopism pokładowych. Klienci są też zachęcani do korzystania z odprawy online, a także do dokupywania usług (np. dodatkowych toreb) przez internet, aby „ograniczyć zbędne interakcje na lotnisku”.