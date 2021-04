WizzAir otwiera połączenie z Londynu do kurortu popularnego wśród Polaków. Pierwsze samoloty polecą już w czerwcu

Fot. Getty

Węgierska tania linia lotnicza już wkrótce uruchomi połączenie między Londynem i Antalyą. To świetna wiadomość dla Polaków, którzy każdego roku tłumnie odwiedzają kurorty porozrzucane wzdłuż Riwiery Tureckiej.

WizzAir długo negocjował z Ankarą możliwość przewożenia turystów na Riwierę Turecką. Efektem tych negocjacji stało się właśnie otwarcie pierwszego, sezonowego połączenia z Londynu – Luton do Antalyi, czyli stolicy Riwiery Tureckiej. Antalya sama w sobie jest popularnym kurortem wypoczynkowym, ale wokół niej porozrzucanych jest jeszcze wiele innych, mniejszych i większych resortów, w tym Alanya, Kemer, Fethiye czy, nieco dalej, Marmaris. Riwiera jest też ulubionym miejscem wypoczynku Polaków – dość powiedzieć, że w 2019 r. z lotów czarterowych z Polski na południowe wybrzeże Turcji i z powrotem skorzystało ponad 1 mln Polaków. Teraz możliwość taką uzyskają Polacy mieszkający w UK, którzy już od 22 czerwca będą mogli polecieć do Antalyi dwa razy w tygodniu – we wtorki i soboty. Loty będą realizowane do końca sezonu, czyli do 30 października.

Tanie linie z Polski do Turcji raczej nie polecą

Niestety wydaje się, że z tanich połączeń lotniczych do Turcji będą mogli skorzystać jedynie Polacy mieszkający w UK. Wszystko to dlatego, że polsko-turecka umowa bilateralna na niewiele pozwala w tym zakresie tanim liniom. Natomiast z lotów do Turcji samolotami WizzAir już wkrótce będą się prawdopodobnie cieszyć Rumuni. Węgierski przewoźnik negocjuje bowiem z władzami Rumunii otwarcie trzech tras do Antalyi – z Bukaresztu, Kluż-Napoki i Jassy. Jeśli negocjacje się powiodą, to pierwsze samoloty wylecą z Rumunii na tureckie wybrzeże już 12 czerwca.