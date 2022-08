Wizz Air wznawia loty do Rosji. Kontrowersyjna decyzja miała zapaść już w kwietniu

Wizz Air znów poleci do Moskwy

Fot. Artur Voznenko / Unsplash

Linie lotnicze Wizz Air zaskoczyły opinię publiczną na całym świecie swoją ostateczną decyzją. Węgierski przewoźnik będzie znów latał do Rosji - choć ominie przy tym Europę.

Na skutek agresji Rosji na Ukrainę Wiz Air zawiesił wszystkie swoje połączenia z / do Rosji. Teraz jednak węgierski przewoźnik przywróci część lotów, ale co ciekawe - wcale nie z / do Europy, a na Bliski Wschód.

Wizz Air przywraca połączenia lotnicze z Rosją

Jak informuje portal Pasażer, Wizz Air podjął kontrowersyjną decyzję o wznowieniu połączeń lotniczych z Rosją już w kwietniu tego roku. Pierwotnie tania linia miała powrócić na rosyjskie niebo w czerwcu i nawet sprzedawano już bilety na loty obejmujące Moskwę, Petersburg i Kazań. Z faktycznego wznowienia lotów wycofano się jednak z powodu buntu opinii publicznej.

Teraz przewoźnik ponownie wraca do swojego kontrowersyjnego pomysłu i poinformował już, że tym razem decyzja jest ostateczna. Powodem jest najprawdopodobniej kalkulacja finansowa, pokazująca opłacalność takiego rozwiązania. Wizz Air ogłosił, że do rozkładu lotów wracają loty między stolicą Rosji, Moskwą, a stolicą Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Dhabi.

Jak tą kontrowersyjną decyzję wyjaśnia sam Wizz Air?

Jak tłumaczy się węgierski przewoźnik? W komunikacie biura prasowego Wizz Air, cytowanym przez portal Pasażer, czytamy:

„Wizz Air Abu Dhabi to narodowy przewoźnik Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który działa w oparciu o krajowe przepisy i politykę ZEA. Linia lotnicza wznawia działalność do Moskwy, w odpowiedzi na zapotrzebowanie na podróże pasażerów, którzy chcą latać do i z Rosji ze stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wszystkie krajowe linie lotnicze ZEA obsługują obecnie bezpośrednie loty do Rosji. Wizz Air Hungary i Wizz Air UK nie obsługują lotów do Rosji”.

Węgierski przewoźnik sugeruje więc, że do kontrowersyjnej decyzji przyczyniły się wewnętrzne regulacje Emiratów Arabskich, a przywrócenie połączeń z Rosją nie obejmie europejskiej floty Wizz Air.

