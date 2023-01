Wizz Air wprowadza cztery nowe trasy z lotniska Luton i Gatwick

Wizz Air dodaje cztery nowe trasy z lotniska Gatwick i Luton. Nowe trasy do Stambułu i Antalyi zostaną uruchomione w marcu, a loty do Dalaman w maju 2023 roku. Bilety są już dostępne w cenach od 30,99 funta.

Wizz Air będzie obsługiwał codzienne loty ze swoich baz na londyńskich lotniskach Luton i Gatwick do Stambułu, największego miasta Turcji słynącego z historycznych pałaców i meczetów, tętniących życiem bazarów i relaksujących łaźni tureckich.







Nowe trasy WizzAir z Londynu

Wizz Air zwiększa liczbę usług do Turcji w sezonie letnim 2023, celując w takie destynacje rekreacyjne, jak Antalya i Dalaman, a także Stambuł. Jako jedyna linia lotnicza obsługująca loty z Londynu Luton do Stambułu, nowa trasa Wizz Air będzie służyć nie tylko wczasowiczom, ale także ułatwi podróżowanie lokalnym mieszkańcom odwiedzającym przyjaciół i rodzinę w Turcji. Z lotniska Gatwick Wizz Air będzie latać cztery razy w tygodniu do Antalyi (przez cały rok) i Dalaman (latem).

Tanie loty do Turcji

Wizz Air będzie pierwszym ultratanim przewoźnikiem z bazą w Wielkiej Brytanii, który będzie obsługiwał loty na lotnisko w Stambule. Nowe trasy zwiększą łącznie dostępność do prawie 500 000 miejsc na lotniskach London Luton i London Gatwick. Wynika to z planów ekspansji Wizz Air.

Węgierska linia lotnicza wycofuje się wprawdzie całkowicie z lotniska w Cardiff, ale niedawno uruchomiła trasy z lotniska Gatwick do Lyonu, Werony i Grenoble oraz z lotniska London Luton do Łodzi i Bydgoszczy. Wizz Air oferuje obecnie 30 tras z Gatwick i blisko 70 tras z Luton, gdzie jest największym operatorem.

Marion Geoffroy, dyrektor zarządzająca Wizz Air UK, powiedziała:

- Z przyjemnością ogłaszamy cztery nowe trasy łączące pasażerów między Londynem a Turcją. Dzięki zapierającej dech w piersiach scenerii, fascynującej historii i niesamowitej architekturze kraj ten oferuje coś dla każdego podróżnika. Trasy te odzwierciedlają nasze zaangażowanie w zapewnianie lepszej łączności, przystępnych cen i większego wyboru dla naszych klientów w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w miarę rozszerzania naszej sieci dalej na wschód. Z niecierpliwością czekamy na powitanie klientów na pokładzie naszych młodych, wydajnych i zrównoważonych samolotów.

Ekspansja Wizz Air

Wizz Air ogłosił jeszcze w grudniu szereg nowych tras, w tym z Mediolanu do Dżuddy i z Rzymu do Rijadu, a także rozpoczęcie lotów z Austrii do Arabii Saudyjskiej. Węgierska linia lotnicza podpisała w zeszłym roku umowę z Ministerstwem Inwestycji Arabii Saudyjskiej w dotyczącą wsparcia programu Vision 2030, którego celem jest potrojenie ruchu pasażerskiego w kraju do 2030 roku.

Zapowiedziano również ekspansję linii na Rzym, Wiedeń, Warszawę, Tiranę w Albanii, Kutaisi w Gruzji i Belgrad w Serbii na 2023 rok. Dodatkowo Wizz Air otworzył bazę w Suczawie w Rumunii, z dodatkowymi samolotami we wszystkich bazach obsługującymi nowe trasy i zwiększoną częstotliwość w 2023 roku.

Tani przewoźnik uruchomił również nowe loty między Londynem Gatwick a Grenoble we Francji, z cenami biletów zaczynającymi się od 12,99 funta. Wyniki sprawiły, że linia lotnicza zakończyła rok 2022 z liczbą przewozów ponad dwukrotnie większą (45,6 mln) w porównaniu z 21,7 mln w poprzednim roku.

Wizz Air wycofuje się z Walii

W ubiegłym tygodniu gruchnęła wiadomość, że Wizz Air wycofuje się całkowicie z lotniska w Cardiff. Tłumaczenie okazało się jeszcze bardziej zaskakujące i sprowadzało się do argumentu, że Cardiff Airport zostało zbudowane w niewłaściwym miejscu, aby przyciągnąć pasażerów.

Klienci, których loty zostaną odwołane z powodu wycofania się węgierskiego przewoźnika z Walii, mogą otrzymać 100 procentowy zwrot gotówki lub zamianę na inny lot z jednej z baz Wizz Air.

Dyrektor zarządzająca Wizz Air, Marion Geoffroy, powiedziała:

- Wymagające otoczenie makroekonomiczne i wysokie koszty operacyjne, w tym paliwo, oznaczają, że niestety nie jesteśmy w stanie kontynuować działalności z lotniska w Cardiff. Szczerze przepraszamy naszych klientów w Walii i południowo-zachodniej Anglii za zakłócenia i niedogodności, które to spowoduje. Naszym priorytetem jest teraz zapewnienie bezpośredniego kontaktu ze wszystkimi klientami, których to dotyczy, z jasnymi poradami na temat ich opcji oraz opieka nad naszymi współpracownikami i załogą z Cardiff.

