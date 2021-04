Wizz Air uruchamia nowe trasy, także z Wielkiej Brytanii do Polski

Wizz Air poinformował o dodaniu dwóch nowych tras do swojego rozkładu lotów z lotniska Luton w Londynie. Jedna z nich uruchomiona zostanie do Polski, a druga do Turcji. Oto na kiedy zaplanowano zmiany.

Linie lotnicze Wizz Air nie ukrywają, że są sceptyczne w kwestii podróży wakacyjnych w tym roku. József Váradi, CEO taniego przewoźnika powiedział w wywiadzie w czwartek, że planowany wcześniej wzrost przewozu pasażerów od 70 do 80 proc. poziomu sprzed pandemii w czasie tegorocznego sezonu letniego nie będzie raczej uzasadniony. To, czy plany te będą możliwe do zrealizowania, nie zależy od linii lotniczych, ale od regulacji rządowych – dodał Váradi.

- Możemy operować na tym poziomie, ale nie możemy tego zagwarantować. Nie ma tutaj znaczenia planowana pojemność, ale nakładane przez rząd restrykcje – powiedział CEO Wizz Air.

Nowe trasy Wizz Air do Polski

Mimo braku pewności i sceptycyzmu Wizz Air postanowił uruchomić dwie nowe trasy z lotniska Luton. Tania linia lotnicza zamierza latać dwa razy w tygodniu (we wtorki i soboty) do Turcji, miasta wypoczynkowego Alanya od 22 czerwca oraz trzy razy w tygodniu (w poniedziałki, środy i piątki) do polskiego miasta Rzeszów od 22 września. Ceny biletów w jedną stronę zaczynają się od 17,99 funta do Polski i od 36,99 funta do Turcji.

Dyrektor zarządzający Wizz Air UK, Owain Jones powiedział:

- Mimo że podróżowanie jest obecnie ograniczone, nadal planujemy loty pod poluzowanie restrykcji (…) Nasze tanie linie lotnicze oferują brytyjskim pasażerom jeszcze większe możliwości w wyborze destynacji wakacyjnych po lockdownie.

74 trasy Wizz Air z Luton

Po dodaniu dwóch zapowiadanych tras Wizz Air będzie miał łącznie 74 trasy z lotniska Luton. W maju tanie linie lotnicze planują także dodanie nowych lotów z Luton do Sarajewa, a w marcu dodano trasę między Luton i Poznaniem.