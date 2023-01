Wizz Air przewozi coraz więcej pasażerów. Będzie zagrożeniem dla Ryanaira?

Czy węgierski przewoźnik Wizz Air, który z biegiem lat rozwija się coraz bardziej, może stać się konkurencyjnym zagrożeniem dla irlandzkiego przewoźnika Ryanair? Okazuje się, że liczba pasażerów w Wizz Air wzrosła aż o 58 proc.

Z najnowszych danych wynika, że tanie linie lotnicze Wizz Air przewiozły w grudniu 4,2 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 58,4 proc. rok do roku, dzięki rozbudowanej siatce połączeń. Liczby grudniowe podniosły łączną liczbę pasażerów węgierskiej linii lotniczej do 45,6 mln, co stanowi 86,7 proc. zdolności przewozowej, podała firma w oświadczeniu.





Nowe trasy Wizz Air

Tani przewoźnik Wizz Air ogłosił w grudniu szereg nowych tras, w tym z Mediolanu do Dżuddy i z Rzymu do Rijadu, a także rozpoczęcie lotów z Austrii do Arabii Saudyjskiej. Linia lotnicza podpisała w zeszłym roku umowę z Ministerstwem Inwestycji Arabii Saudyjskiej w celu wsparcia programu Vision 2030, którego celem jest potrojenie ruchu pasażerskiego w kraju do 2030 roku.

Zapowiedziano również ekspansję linii na Rzym, Wiedeń, Warszawę, Tiranę w Albanii, Kutaisi w Gruzji i Belgrad w Serbii na 2023 rok. Dodatkowo Wizz Air otworzył bazę w Suczawie w Rumunii, z dodatkowymi samolotami we wszystkich bazach obsługującymi nowe trasy i zwiększoną częstotliwość w 2023 roku.

Tani przewoźnik uruchomił również nowe loty między Londynem Gatwick a Grenoble we Francji, z cenami biletów zaczynającymi się od 12,99 funta. Wyniki sprawiły, że linia lotnicza zakończyła rok 2022 z liczbą przewozów ponad dwukrotnie większą (45,6 mln) w porównaniu z 21,7 mln w poprzednim roku.

Ekologiczna linia lotnicza

Wizz Air dodał, że „nieprzerwanie działa w sprawie najniższych emisji CO2 na pasażera/km spośród wszystkich konkurencyjnych linii lotniczych”. W grudniu wyprodukował 55,3 gramów CO2 na pasażera/km, co oznacza spadek o 13 proc. w porównaniu z grudniem 2021 r.

Tymczasem mająca bazę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wizz Air Abu Dhabi – spółka joint venture między linią lotniczą a państwową firmą ADQ – rozpocznie w przyszłym miesiącu loty do Medyny w Arabii Saudyjskiej. Linia lotnicza będzie obsługiwać codzienne połączenie od 14 lutego, a ceny biletów w jedną stronę taniego przewoźnika zaczynają się od 40 funtów.

Wizz Air dogoni Ryanaira?

Podczas gdy Wizz Air dalej rozwija swoją siatkę połączeń w Europie, węgierski tani przewoźnik ma jeszcze wiele do zrobienia, jeśli chodzi o dogonienie irlandzkiego konkurenta. Węgierska linia lotnicza stawia jednak na rozwój, niedawno ogłosiła także powiększenie swojej bazy w Kutaisi, a także otwarcie pierwszej nowej trasy w Luksemburgu w 2023 roku.

Biorąc pod uwagę finansowy 2022, nadal widać różnicę między Wizz Air i Ryanair pod względem obsłużonych pasażerów. Jak już wspomnieliśmy liczba pasażerów w Wizz Air wzrosła w ubiegłym roku o 58,4 proc., jednak nadal jest to za mało, aby dogonić Ryanaira. Mimo to Wizz Air zdecydowanie ma potencjał, aby to nadrobić, zwłaszcza że przyszłe plany przewoźnika oferują ekscytujące perspektywy na przyszłość.

Co istotne Wizz Air ma flotę w liczbie ponad 153 samolotów i łącznie zamówiono kolejne 305. Z drugiej strony Ryanair ma flotę w liczbie ponad 506 samolotów i wciąż jest ona rozbudowywana, a 136 kolejnych samolotów zostało zamówionych i ma zostać dostarczonych.

Ekspansja Ryanaira

Istotnym czynnikiem, który będzie jednak utrudniał węgierskim liniom doścignięcie konkurenta, jest obecna ekspansja irlandzkich linii lotniczych, które w samej Wielkiej Brytanii rozbudowują swoje bazy, uruchamiają nowe trasy i zwiększają częstotliwość lotów.

Przypomnijmy, że na początku grudnia irlandzki przewoźnik ogłosił swój największy w historii rozkład lotów z Bristolu na lato 2023 z 33 nowymi trasami. Irlandzkie linie zwiększyły także o 30 proc. liczbę lotów z lotniska w Bournemouth do 120 tygodniowo, ogłosiły również zwiększenie liczby lotów z Birmingham, z Edynburga i z Liverpoolu. Pewny swego Michael O’Leary stwierdził, że ludzie mimo kryzysu będą latać irlandzkimi liniami, gdyż nadal Ryanair jest bezkonkurencyjny.

Przy okazji przypominamy, że irlandzkie linie zorganizowały wyprzedaż biletów (także do Polski), która potrwa do końca stycznia, na loty w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023.

