Wizz Air otwiera kolejną bazę w UK i dodaje nowe trasy m.in. do Polski

Tania linia lotnicza Wizz Air otwiera w Wielkiej Brytanii swoją kolejną bazę, z której będzie latać m.in. do Polski, na Cypr, do Hiszpanii oraz Portugalii.

Linie Wizz Air latają z Doncaster Sheffield już od 14 lat do 10 destynacji, jednak teraz dopiero zdecydowały się na tę lokalizację jako stałą bazę. Dla podkreślenia tego faktu postanowiono dodać także nowe trasy ze wspomnianego lotniska.

Wizz Air dodaje trasę do Polski

W ramach utworzenia stałej bazy w Doncaster Sheffield Wizz Air postanowiło dodać siedem nowych tras, m.in. do Alicante i Malagi, na Cypr, do Portugalii, do Polski (do Lublina), na Słowację oraz do Rumunii.

Nowe trasy zostaną dołączone do harmonogramu lotów od 22 października 2020 roku, ale bilety są już w sprzedaży w przystępnych cenach zaczynających się od 17,99 funta.

Bazy Wizz Air w UK

Wizz Air będzie posiadał już 11 stałych baz w Wielkiej Brytanii. Linie lotnicze informują, że przekłada się to na prawie 1,8 milionów biletów do sprzedania do końca tego roku. Firma znacznie się rozrasta, a Doncaster Sheffield nie jest jedyną bazą ostatnio przez nią dodaną. Od kwietnia tego roku Wizz Air dodał aż 200 nowych tras w Europie.