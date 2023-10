Styl życia Wizz Air oferuje 300 euro za zaginiony bagaż

Jeśli pasażerowie obawiają się zaginięcia bagażu lub opóźnień w jego dostarczeniu, mogą skorzystać z nowej oferty Wizz Air. Oczywiście za dodatkową opłatą.

Zaginiony bagaż nie należy wcale do rzadkich problemów, z którymi muszą się mierzyć podróżni. W związku z tym Wizz Air ma propozycję dla pasażerów.

Rekompensata za zaginiony bagaż

Za opłatą w wysokości 2,50 euro za lot pasażerowie Wizz Air pomogą skorzystać z tzw. „Ochrony Przed Opóźnionym Bagażem”. Pozwala ona śledzić w czasie rzeczywistym opóźniony bagaż rejestrowany.

Ponadto usługa obejmuje gwarantowaną rekompensatę w wysokości 300 euro, jeśli po 96 godzinach, czyli czterech dniach, od wylądowania nadal podróżny nie dostanie swojego bagażu. Kwota ta wzrasta do 600 euro w przypadku zaginięcia dwóch lub więcej walizek.

Nawet jeśli bagaż ostatecznie dotrze do jego właściciela, nie będzie on musiał zwracać rekompensaty. Co ważne, opłata w wysokości 2,5 euro jest stała. Niezależnie od zawartości bagażu.

Ponadto Wizz Air zapewnia klientów, że „nie będą musieli się martwić o szukanie rachunków i wyszczególnianie swoich rzeczy, aby otrzymać rekompensatę”.

Węgierska linia lotnicza nawiązała współpracę z „konsjerżem zagubionego bagażu” Blue Ribbon Bags i dzięki temu możliwe będzie „śledzenie i przyspieszenie zwrotu całego zagubionego bagażu”.

Odszkodowanie i tak się należy

Warto pamiętać, że niezależnie od usługi, którą proponuje Wizz Air, osoby podróżujące samolotem i tak mają prawo do odszkodowania od linii lotniczej w przypadku opóźnienia, zagubienia lub uszkodzenia bagażu rejestrowanego.

Konwencja Montrealska, która reguluje zasady dotyczące międzynarodowych podróży lotniczych, a szczególnie wypłaty odszkodowań, określa limity dotyczące zagubionego bagażu.

Zgodnie z nią maksymalna kwota odszkodowania za utratę, uszkodzenie lub opóźnienie bagażu wynosi 1377 funtów. Jeżeli bagaż jest opóźniony i pasażerowie musieli dokonać niezbędnych zakupów, mają prawo do zwrotu kosztów na mocy niniejszego traktatu.

Jeśli z kolei po trzech tygodniach nadal nie odzyskają swojego bagażu rejestrowanego, traktuje się to jako zagubienie trwałe i pasażer może rozpocząć procedurę reklamacyjną.

Z opublikowanego w maju raportu wynika, że ubiegłego lata linie lotnicze gubiły bagaże pasażerów w największym tempie od dziesięciu lat. W 2022 roku zagubiono łącznie 26 milionów bagaży.

Przyczyny takiego stanu rzeczy upatruje się w braku wykwalifikowanego personelu, wznowienie podróży międzynarodowych po pandemii i kolejki na lotniskach. To wszystko utrudnia właściwe zarządzanie bagażami i zapewnienie sprawnej obsługi szczególnie w okresach wzmożonego ruchu podróżnych.

