Wizz Air odrabia straty po pandemii. Ilu pasażerów skorzystało z usług przewoźnika w zeszłym miesiącu?

Fot. Getty

W grudniu zeszłego roku Wizz Air przewiózł 2,6 mln pasażerów, czyli blisko cztery razy więcej, niż w grudniu poprzedniego roku. Tym samym można powiedzieć, że węgierskie tanie linie powoli odrabiają straty spowodowane pandemią koronawirusa.

Linia lotnicza Wizz Air poinformowała, że w grudniu 2021 r. przewiozła 2,6 mln pasażerów, i to pomimo szybkiego rozprzestrzeniania się wariantu koronawirusa Omikron, który wielu ludzi mógł zniechęcić do wykonywania podróży w okresie około świątecznym. Węgierska linia lotnicza może mieć powody do zadowolenia, biorąc pod uwagę, że grudniowy wynik w ilości przewiezionych pasażerów jest blisko czterokrotnie wyższy, niż w grudniu 2020 r., gdy z usług Wizz Air skorzystało zaledwie 666 tys. ludzi. W zeszłym miesiącu samoloty Wizz Air latały wypełnione w 75,4 proc., podczas gdy w tym samym okresie rok wcześniej - w 56,1 proc.

Łącznie w 2021 r. linia lotnicza Wizz Air przewiozła 21,7 mln pasażerów, czyli o 30 proc. więcej, niż w 2020 r., gdy tych pasażerów było 16,7 mln.

Nowe połączenia Wizz Air z lotniska Gatwick

Linia Wizz Air poinformowała także, że na fali wzrostów zakupiła 15 dziennych slotów na lotnisku Gatwick od Norwegian Air Shuttle, co oznacza, że na tym dużym stołecznym lotnisku stacjonują obecnie cztery dodatkowe samoloty. Węgierska linia będzie oferować z tego lotniska loty do 14 nowych destynacji, w tym loty do Faro, Palmy, Tel Awiwu i Mykonos. A przypomnijmy, że linia już oferuje loty z Londynu m.in. do Mediolanu, Rzymu, Wiednia czy Neapolu. Nowe trasy zostaną otwarte w marcu, gdy, jak mają nadzieję władze Wizz Air, ustąpi czwarta fala, a pasażerowie w komplecie powrócą do latania.