Wizz Air nie będzie już latał do i z Walii. Klienci mogą liczyć na zwrot kosztów biletów

Tania linia lotnicza, Wizz Air poinformowała, że nie będzie już latać do i z lotniska w Cardiff. Swoje zimowe loty węgierski przewoźnik zawiesił w sierpniu z powodu rosnących kosztów bieżących, a jako przyczynę tej decyzji podał klimat gospodarczy.

Walijski rząd, który jest właścicielem lotniska w Cardiff i wiele w nie zainwestował po pandemii, poinformował, że decyzja Wizz Air o zakończeniu lotów do i z Walii, jest dla niego „zaskakująca”.





Wizz Air nie będzie latał do i z Walii

Loty zimowe na dwóch ostatnich trasach Wizz Air z Cardiff do Mediolanu i Bukaresztu zostaną odwołane od 25 stycznia. Dyrektor zarządzająca Wizz Air, Marion Geoffroy, powiedziała:

- Wymagające otoczenie makroekonomiczne i wysokie koszty operacyjne, w tym paliwo, oznaczają, że niestety nie jesteśmy w stanie kontynuować działalności z lotniska w Cardiff. Szczerze przepraszamy naszych klientów w Walii i południowo-zachodniej Anglii za zakłócenia i niedogodności, które to spowoduje. Naszym priorytetem jest teraz zapewnienie bezpośredniego kontaktu ze wszystkimi klientami, których to dotyczy, z jasnymi poradami na temat ich opcji oraz opieka nad naszymi współpracownikami i załogą z Cardiff.

Zwrot kosztów biletów

Wizz Air poinformował, że klienci, których loty zostaną odwołane z powodu jego wycofania się z kursów do i z Walii, mogą otrzymać 100 procentowy zwrot gotówki lub zamianę na inny lot z jednej z baz Wizz Air.

Klienci, którzy dokonali rezerwacji biletów w węgierskiej linii lotniczej, są także zachęcani przez Cardiff Airport do zmiany rezerwacji na alternatywnego operatora na lotnisku, np. TUI, Vueling, Ryanaira czy KLM.

Wszyscy pracownicy z Cardiff otrzymają możliwość przeniesienia do dwóch innych baz Wizz Air w Wielkiej Brytanii – do London Gatwick i London Luton.

Wizz Air w Cardiff – początki

Firma ogłosiła swoją nową bazę na lotnisku w Cardiff w grudniu 2020 roku – za sprawą tej decyzji stworzono 40 miejsc pracy. W tym czasie Wizz Air powiedział, że planuje zwiększyć roczną przepustowość lotniska o ponad 350 000 miejsc.

Odnotował jednak rosnące straty w wysokości 381 mln funtów w pierwszym kwartale roku finansowego 2022, co, jak twierdzi, było spowodowane kosztami paliwa i niedawnymi zakłóceniami na lotniskach.

Poszkodowani klienci Wizz Air

Cardiff Airport podało: „Nasze myśli są z naszymi klientami, na których ta wiadomość ma wpływ i teraz stoją w obliczu zakłóceń w ich planach podróży na ten rok, a także z naszymi przyjaciółmi i współpracownikami zatrudnionymi przez Wizz Air z siedzibą w Cardiff.

Rząd walijski powiedział, że jego plan odbudowy po pandemii pozostaje w mocy, ale sektor lotniczy cierpi z powodu obecnej sytuacji gospodarczej. Przywódca walijskich konserwatystów, Andrew RT Davies, powiedział, że był to „kolejny cios dla lotniska w Cardiff będącego własnością podatników”.

Dodał, że pieniądze wydane na lotnisko, odkąd kupił je rząd walijski, „mogły zostać przeznaczone na rozwiązanie kryzysu pogotowia ratunkowego w walijskim NHS”.

Z kolei przywódczyni walijskich Liberalnych Demokratów, Jane Dodds, powiedziała, że ​​należy teraz odpowiedzieć na poważne pytania dotyczące strategii Partii Pracy w sprawie przyszłości lotniska.

- Z rachunkiem w wysokości 210 milionów funtów od czasu zakupu lotniska przez rząd walijski i brakiem oznak poprawy, podatnicy będą słusznie pytać, jaki stosunek jakości do ceny otrzymują.

Wizz Air rozwija się, ale gdzie indziej

Sytuacja linii lotniczych Wizz Air nie przedstawia się jednak w czarnych barwach. Z najnowszych informacji wynika, że tanie linie przewiozły w grudniu 2022 roku aż 4,2 mln pasażerów i stanowi to wzrost o 58,4 proc. rok do roku. Niewątpliwie węgierski przewoźnik szybko się rozwija, chociaż niekoniecznie w Wielkiej Brytanii.

W grudniu Wizz Air ogłosił szereg nowych tras, w tym z Mediolanu do Dżuddy i z Rzymu do Rijadu, a także rozpoczęcie lotów z Austrii do Arabii Saudyjskiej. Linia lotnicza podpisała w zeszłym roku umowę z Ministerstwem Inwestycji Arabii Saudyjskiej w celu wsparcia programu Vision 2030, którego celem jest potrojenie ruchu pasażerskiego w kraju do 2030 roku.

Zapowiedziano również ekspansję linii na Rzym, Wiedeń, Warszawę, Tiranę w Albanii, Kutaisi w Gruzji i Belgrad w Serbii na 2023 rok. Dodatkowo Wizz Air otworzył bazę w Suczawie w Rumunii, z dodatkowymi samolotami we wszystkich bazach obsługującymi nowe trasy i zwiększoną częstotliwość w 2023 roku.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Ryanair ogłasza rozkład lotów na lato 2023 i dodaje nowe trasy, w tym też do Polski

Wizz Air przewozi coraz więcej pasażerów. Będzie zagrożeniem dla Ryanaira?

Awaryjne lądowanie na londyńskim lotnisku. Pilotów widziano w maskach tlenowych

Na Heathrow skonfiskowano promieniotwórczy uran. Wszczęto alarm terrorystyczny

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!