Wizz Air jest najgorszą linią lotniczą krótkiego zasięgu. Przynajmniej według mieszkańców UK

Linia lotnicza Wizz Air nie ma ostatnio dobrej prasy. Najpierw dowiedziono, że Wizz Air miał w ostatnim czasie najwięcej opóźnionych lotów, a teraz przewoźnik otrzymał od konsumentów kolejny cios, gdy uznali oni, że jest najgorszą linią lotniczą krótkiego zasięgu.

Na krótkich dystansach konsumentom najgorzej podróżuje się z Wizz Air

Najnowsze badanie dotyczące jakości podróży na krótkich dystansach przeprowadziła znana pracownia badawcza Which? W ankiecie z października 2022 roku udział wzięło 8046 dorosłych Brytyjczyków, którzy zapytani zostali o swoje doświadczenia związane z lataniem w ciągu ostatnich dwóch lat. Ranking najlepszych i najgorszych linii lotniczych obsługujących loty na krótkich trasach wziął pod uwagę ogólną satysfakcję pasażerów z podróży i prawdopodobieństwo polecenia przez nich rodzinie czy znajomym konkretnego przewoźnika.





Węgierska linia lotnicza została w rankingu Which? uznana za najgorszą w zakresie przewozów na krótkich dystansach, ponieważ uzyskała zaledwie 48 proc. satysfakcjonujących odpowiedzi. Nie najlepiej poradziły sobie także w badaniu linie lotnicze Ryanair, z wynikiem 52 proc., Eurowings – z wynikiem 53 proc. i British Airways – z wynikiem 56 proc. Najlepiej natomiast w zestawieniu wypadły linie lotnicze Jet2.com, które z 80 proc. satysfakcjonujących odpowiedzi uzyskały najwyższy wynik, a także Turkish Airlines, które osiągnęły wynik 78 proc.

Dlaczego pasażerowie nie lubią latać z Wizz Air?

No właśnie, dlaczego mieszkańcy Wielkiej Brytanii uznali Wizz Air, obsługujący loty m.in. z lotnisk w Londynie (Gatwick i Luton), Birmingham i Edynburgu, za najgorszą linię lotniczą krótkiego zasięgu? Otóż ankietowani pasażerowie przyznał węgierskiemu przewoźnikowi średnio jedną gwiazdkę na pięć za dobre wrażenie, jakie odnoszą w trakcie wchodzenia na pokład, za wrażenie, jakie robi na nich personel pokładowy, a także za komfort siedzenia. Rozstaw siedzeń w samolotach Wizzair w standardowej klasie ekonomicznej wynosi 28 cali (71 cm), czyli o dwa cale mniej (5 cm) niż u konkurencyjnego Ryanaira. Poza tym Wizz Air słabo wypadł też w kategoriach takich jak stosunek jakości do ceny i czystość, w których przewoźnik otrzymał nie więcej niż dwie gwiazdki.

W Wizz Air robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pasażerowie dotarli do miejsca docelowego na czas i z minimalnym opóźnieniem. Wizz Air dysponuje flotą zupełnie nowych, najnowocześniejszych samolotów Airbus, ze średnią wieku wynoszącą 4,6 roku, które oferują pasażerom komfort, przestrzeń i nowoczesne wnętrza. A321neo ma najszerszą konfigurację kabin wąskokadłubowych z 239 fotelami o szerokości 28 cali. Każdy samolot jest czyszczony po każdym locie i gruntownie czyszczony każdej nocy – poinformował rzecznik węgierskiego przewoźnika w odpowiedzi na publikację nieprzychylnego dla Wizz Air rankingu Which?

Linia lotnicza Wizz Air ma dużą liczbę opóźnionych lotów

Niestety, linia lotnicza Wizz Air słabo wypadła też ostatnio w zestawieniu Forbes Advisor (platformy porównującej ceny lotów) dotyczącym najbardziej spóźnialskich przewoźników. Analiza danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Civil Aviation Authority) dotyczących 385 000 lotów do i z Wielkiej Brytanii podczas szczytowych letnich miesięcy wakacyjnych 2022 roku (czerwiec-sierpień) wykazała, że Wizz Air jest linią lotniczą, której loty są najbardziej narażone na opóźnienia. Węgierski przewoźnik wykonał ponad 15 000 lotów do i z Wielkiej Brytanii w badanym okresie, a dwie trzecie (66 proc.) samolotów przybyło do miejsc docelowych z co najmniej 15-minutowym opóźnieniem. Ponadto węgierska linia lotnicza miała najdłuższe średnie opóźnienie ze wszystkich linii lotniczych objętych badaniem, a loty były opóźnione średnio o prawie godzinę (55 minut).

Linie lotnicze, które są najbardziej punktualne

W rankingu przygotowanym na podstawie danych Urzędu Lotnictwa Cywilneg, najlepiej wypadły linie Virgin Atlantic z 41,6 proc. lotów opóźnionych o ponad 15 minut i średnim czasem opóźnienia wynoszącym 25 minut. Na kolejnych miejscach uplasowały się linie British Airways, Jet2 i Air France. Co ciekawe, dosyć wysoko w badaniu wypadł też Ryanair, który pod względem liczby opóźnionych lotów wypadł lepiej (o jedno miejsce) niż konkurencyjny EasyJet. Słabo w ranku spisały się linie lotnicze Air Portugal, która w analizowanym okresie wykonała 2161 lotów do i z Wielkiej Brytanii i uzyskała wynik 48,5 proc. opóźnionych lotów, ze średnim czasem opóźnienia wynoszącym 25 minut. Z kolei na niechlubnym podium, zaraz za linią Wizz Air, znalazły się linie lotnicze Lufthansa i TUI Airways. Jeśli chodzi o Lufthansę, to blisko połowa (49,3 proc.) jej samolotów do i z Wielkiej Brytanii przyleciała latem 2022 roku z ponad 15-minutowym opóźnieniem. Natomiast TUI Airways wykonało w tym czasie 24 970 lotów do i z Wielkiej Brytanii, z czego aż 61,3 proc. było opóźnionych o co najmniej 15 minut.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Buty na wysokim obcasie, brudna bielizna - Szokujące wideo pokazuje, co znajduje się w darach dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii

Pasażer nagrał swoje ostatnie chwile przed śmiercią. Do sieci trafiło wideo z wnętrza samolotu, który rozbił się w Nepalu

Nowe wymagania dotyczące Universal Credit. Ich niespełnienie grozi utratą świadczeń

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!