Wizyta u dentysty NHS jest praktycznie niemożliwa w południowo-zachodniej Anglii

Dla wielu Brytyjczyków wizyta u dentysty NHS pozostaje nieosiągalna, a sytuacja w niektórych rejonach UK jest pod tym względem fatalna. W południowo-zachodniej Anglii wygląda ona najgorszej.

Według raportu przygotowanego przez organizację charytatywną Healthwatch w Somerset, hrabstwie położonym w południowo-zachodniej Anglii, w praktyce nie ma możliwości umówienia się na wizytę u dentysty NHS. "Ludzie mówią nam, że dzwonili do wielu dentystów, ale nie mogą znaleźć takiego, który przyjmuje nowych pacjentów" - komentował Gill Keniston-Goble, kierownik Healthwatch Somerset. Dla wielu osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci oznacza to albo cierpienie z powodu bólu zęba albo poszukiwanie pomoc dentystycznej poza granicami swojego miasta lub hrabstwa. Twarde liczby nie pozostawiają żadnych wątpliwości.

Tylko co piąta osoba (20%) mieszkająca na południu Anglii stwierdziła, że ​​stać ją na prywatną opiekę dentystyczną. Pozostali są niejako skazani na to, co może zaoferować im NHS albo... samemu sobie radzą w danej sytuacji. Nie brakuje doniesień o osobach uskarżających się na problemy stomatologiczne, które "same" leczą swoje zęby.

Czy Brytyjczyków nie stać na leczenie zębów?

Niewiele ponad 40% respondentów stwierdziło, że ma trudności z zarezerwowaniem wizyty u dentysty NHS. Co piąty uczestnik badań (20%) nie miał dostępu do wszystkich potrzebnych mu zabiegów. Co czwarty (24%) ankietowany stwierdził, że aby uzyskać wszystkie wymagane zabiegi, musiał zapłacić za nie w ramach prywatnej opieki stomatologicznej.

Prawie jedna trzecia (29%) respondentów stwierdziła, że ​​brak dostępu doprowadził do poważniejszych problemów zdrowotnych, wywołując u nich niepokój z tego powodu. Inni stwierdzili, że w rezultacie mieli trudności z prawidłowym jedzeniem lub mówieniem (16%) i zostali zmuszeni do unikania wychodzenia z domu (14%).

Oto wnioski z raportu przygotowanego przez Healthwatch

"Brak dostępu do stomatologii refundowanej w ramach NHS był jednym z najważniejszych problemów, jakie ludzie poruszali w przeciągu ostatnich dwóch lat w kontakcie z naszą organizacją" - komentował Louise Ansari, dyrektor krajowy Healthwatch England. "Obecnie mamy do czynienia z pogłębiającym się kryzysem w opiece dentystycznej, w wyniku którego ludzie walczą o leczenie lub regularne kontrole w NHS. Brak wizyt w NHS tworzy dwupoziomowy system dentystyczny. To pogłębia nierówności i szkodzi zdrowiu społeczności znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji" - zaznaczał.