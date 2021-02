Wirus w odwrocie? Sytuacja epidemiologiczna w UK zdaje się poprawiać

Sytuacja epidemiologiczna w Wielkiej Brytanii zaczyna się poprawiać. Według oficjalnych danych zmniejsza się liczba osób zakażonych Covid-19, podobnie rzecz ma się w kwestii zgonów. Czyżby koronawirus znalazł się w odwrocie?

Średnia dobowa liczba zakażeń koronawrisuem w przeciągu ostatnich siedmiu dni (w okresie od 30 stycznia do 6 lutego 2021) wynosi mniej, niż 20 tysięcy przypadków. To mniej, o 26 procent w porównaniu z okresem 23 stycznia-30 stycznia i jednocześnie zbliżenie się do poziomu zakażeń z pierwszej połowy grudnia. Jak widać ilość osób zakażonych spada, a dzieje się tak w sytuacji, gdy wykonuje się podobną, stałą ilość testów. Wynosi ona około 800 tysięcy testów na dobę. Dodajmy w tym miejscu, że na początku stycznia liczba zakażeń przekraczała 50 tysięcy, a nawet dochodziła do 60 tysięcy.

Sytuacja epidemiologiczna w UK wydaje się poprawiać

A jak wygląda sytuacja w kwestii zgonów spowodowanych zakażeniem koronawirusem? Trzeba zaznaczyć, że pod tym względem Wielka Brytania wciąż "lideruje" na tle krajów Europy, ale średnia 984 zgonów w skali dnia oznacza spadek, gdyż do tej pory dziennie umierało ponad tysiąc osób. To pierwszy taki przypadek od prawie miesiąca. Kolejną dobrą wiadomością jest fakt, że w szpitalach przebywa obecnie coraz mniej osób w szpitalach. Obecnie ich ilość spadła poniżej 30 tys., gdy w szczytowym momencie sięgnęła 39 tysięcy.

Czynnik R znajduje się obecnie w przedziale 0,7-1,0, podczas gdy tydzień temu było to 0,7-1,1, a na początku stycznia 1,0-1,4. Nigdzie na terenie Zjednoczonego Królestwa ani w żadnym z regionów Anglii R nie przekracza granicznego poziomu 1,0, co świadczy o tym, że epidemia się nie rozprzestrzenia.

Spada liczba zakażeń i spada liczba zgonów

Jak podaje PAP najniższe szacunki R są obecnie w Londynie i w południowo-wschodniej Anglii, czyli tych częściach, gdzie pojawił się i szybko zaczął się rozprzestrzeniać nowy, bardziej zakaźny wariant wirusa. Trzeba to uznać za bardzo dobrą informację.

Według szacunków podanych przez Office for National Statistics (ONS), w ostatnim tygodniu stycznia koronawirusem zakażona w Anglii była 1 osoba na 65, w Irlandii Północnej - również 1 na 65, w Walii - 1 na 70, a w Szkocji - 1 na 115.

Czy zatem mamy do czynienia z sytuacje, w której wirus znalazł się w odwrocie? Mamy wiele przesłanek ku temu, aby sądzić, że w Wielkiej Brytanii powiało optymizmem, jednak nie można ogłaszać już zwycięstwa w walce nad epidemię. Niemniej, nie mamy wątpliwości, że idzie ku dobremu!