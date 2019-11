Wirus grypy żołądkowej zaatakował szkoły w UK! Odnotowano aż o 26 proc. więcej przypadków zachorowań – ostrzega Public Health England

W Wielkiej Brytanii, jak co roku, rozpoczął się sezon zachorowań na wirusowe zakażenie przewodu pokarmowego, zwane także w UK zimową chorobą żołądka. W tym roku jednak, jak ostrzega Public Health England, norowirusy są bardziej zjadliwe, a przypadków zachorowań odnotowano już o 26 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Wirusowe zakażenie przewodu pokarmowego, inaczej zwane grypą żołądkową lub zimową chorobą żołądka, to zakażenie wywoływane przez norowirusy NoV – grupę wirusów ssRNA z rodziny kaliciwirusów. Norowirusy z łatwością przenoszą się na ludzi, w tym szczególnie na dzieci, osoby starsze i osoby o zmniejszonej odporności, w związku z czym w okresie jesienno – zimowym często wywołują one w UK lokalne epidemie. Public Health England informuje, że w tym sezonie norowirusami zaatakowanych zostało już 60 szkół, a odnotowanych przypadków grypy żołądkowej jest aż o 26 proc. więcej, niż w roku ubiegłym.

Większość szkół, w których doszło do epidemii grypy żołądkowej, znajduje się w północno- i południowo – wschodniej części kraju. Część placówek (m.in. Burnopfield Primary School, Newton Hall Infants' School i Durham Blue Coat Junior School w hrabstwie Durham) została nawet zamknięta, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Z powodu ataku grypy żołądkowej zamknięto także 18 oddziałów szpitalnych na terenie Anglii i Walii.

- Przypadków grypy żołądkowej jest nieznacznie więcej, niż moglibyśmy się spodziewać o tej porze roku. Liczba ta nie jest jednak bezprecedensowa, ponieważ aktywność norowirusa zmienia się z roku na rok, a my regularnie i aktywnie monitorujemy sytuację. Mimo to zalecamy osobom cierpiącym na grypę żołądkową, by nie odwiedzały swoich lekarzy pierwszego kontaktu i nie pojawiały się w oddziałach szpitalnych, gdy wystąpią u nich pierwsze symptomy. Zamiast tego zachęcamy te osoby do skontaktowania się z NHS pod numerem 111 albo do porozmawiania z lekarzem pierwszego kontaktu przez telefon – powiedział Nick Phin, rzecznik Public Health England.

