Wiosną w kolejce do leczenia w Anglii może czekać nawet 10 mln ludzi! NHS to teraz wyłącznie „narodowa służba Covidowa”?

Fot. Getty

Miażdżącą krytykę przypuścił na NHS England think tank Reform, który stwierdził, że angielska służba zdrowia przypomina obecnie jedynie „narodową służbę Covidową”. Eksperci think tanku oszacowali także, że do kwietnia w kolejce do leczenia w Anglii może czekać nawet 10 mln ludzi.

W najnowszym raporcie eksperci think tanku Reform argumentują, że na wiosnę nawet 1 na 6 osób, czyli 10 mln ludzi, może czekać w Anglii na zabieg lub inną ważną terapię medyczną. Twórcy raportu krytykują NHS za to, że stał się obecnie jedynie „narodową służbą Covidową”, a także że w 2020 r. w całym kraju wystawiono blisko 6 mln mniej skierowań na leczenie, niż w roku poprzednim. - Nigdy więcej nie możemy doprowadzić do powrotu „narodowej służby Covidowej”. Jest to problem systemu i w żaden sposób nie umniejsza heroicznego wysiłku personelu NHS walczącego z Covid-19. Jednak zaprzestanie leczenia w tak dużej liczbie przypadków nie-covidowych sprawia, że pacjenci stają w obliczu poważniejszych schorzeń lub niepełnosprawności, a niektórzy z nich umrą przedwcześnie – zaznaczyła dyrektorka think tanku, Eleonora Harwich.

NHS England zaprzecza, jakoby ignorowało pacjentów nie-covidowych

W odpowiedzi na raport think tanku Reform, NHS England odpowiedziało, że nie zgadza się z przedstawionymi tam tezami. - NHS nigdy nie oferowała usług wyłącznie pacjentom Covidowym. Na każdego pacjenta z Covid w szpitalu NHS przypadają trzy osoby cierpiące na inne schorzenia - i z punktu widzenia naszych pracowników, którzy świadczą usługi cały czas, krzywdzące jest mówienie, że jest inaczej. Nawet w czasie największej presji podczas pandemii lista pacjentów oczekujących [na leczenie] była realnie niższa, niż w tym samym czasie w zeszłym roku, a w trakcie drugiej fali pandemii wykonano dwa razy więcej zabiegów planowych i o ok. trzy razy więcej badań diagnostycznych, niż w trakcie pierwszej fali – doprecyzował dyrektor medyczny NHS England, profesor Stephen Powis.