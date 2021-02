Winny! 28-letni Polak zgwałcił i zamordował Libby Squire. Grozi mu nawet dożywocie

Fot: Facebook

Brytyjski sąd wydał wyrok w głośnej sprawie śmierci Libby Squire. Polak, który był oskarżony o zgwałcenie i zabicie 21-letniej studentki z Hull, został uznany winnym zbrodni, które były mu zarzucane.

Mający obecnie 28-lat Polak dopuścił się tej zbrodni w nocy z 31 stycznia na 1 lutego 2019 roku w Hull we wschodniej Anglii. Według wersji wydarzeń, która został przedstawiona przez prokuraturę nasz rodak późnym wieczorem ruszył "na łowy", w poszukiwaniu ofiary, którą będzie mógł wykorzystać seksualnie. Stała się nią 21-letnia studentka filozofii, która uczyła się na lokalnym uniwersytecie. Sprawca zauważył ją pod jednym z klubów nocnych. Znajdowała się pod wpływem alkoholu. Na nagraniach CCTV widać wyraźnie, jak wsiada do samochodu naszego rodaka. Później, miał ją zgwałcić, zabić, a jej ciało wyrzucić do rzeki.

Przypomnijmy, poszukiwania ciała Libby Squire trwały bardzo długo. Dopiero po dwóch miesiącach udało się je znaleźć ujściu rzeki Humber do morza.

Zapadł wyrok w sprawie Polaka oskarżonego o gwałt i morderstwo 21-letniej studentki

Początkowo mężczyzna zaprzeczał tym wszystkim oskarżeniom. Przyznał się, że jeździł po mieście szukając kobiety chętnej na spędzenie z nim kilku intymnych chwil. Przyznał, że uprawiał seks z 21-letnią Squire, ale zapewniał, że miało to miejsce za obopólną zgodą i w żaden sposób nie przyczynił się do jej śmierci. Przed sądem zwracano uwagę, że zeznania naszego rodaka były niespójne, a także zdarzało mu się składać fałszywe zeznania. Wówczas tłumaczył się, że kłamał przed sądem, bo po prostu nie chciał, żeby jego żona dowiedziała się o jego zdradzie.

Ostatecznie Polak zmienił swoje zeznania, gdy ujawniono wyniki sekcji zwłok oraz testów DNA.

Przypomnijmy również, że niejako przy okazji dochodzenia w sprawie studentki ustalono, że mężczyzna ma na koncie inne przestępstwa. Dopuścił się trzykrotnego włamania, czterokrotnego aktu podglądactwa oraz dwukrotnego nieprzyzwoitego zachowania. Polak włamywał się do pobliskich nieruchomości, aby kraść (między innymi zabawki erotyczne, wibratory, kondomy i damskie majtki) oraz podglądać kobiety podczas czynności seksualnych.

Mężczyzna już wcześniej był karany - to "seksualny drapieżnik", który "polował" na kobiety

W sumie miał podglądać cztery różne kobiety między lipcem 2017, a grudniem 2018 roku "w celu zaspokojenia seksualnego". Ostatecznie skazano go na osiem i pół roku więzienia, ale koniec końców po wniesionej apelacji skrócono go do 5 lat i 8 miesięcy. Więcej na ten temat pisaliśmy tu: "PILNE! Paweł R. miał kraść sex zabawki, wibratory i kondomy z domów w Hull".



W ekskluzywnym wywiadzie udzielonym portalowi "Hull Live" kobieta, będąca ofiarą Pawła R., którego media na Wyspach określają jako "chorego zboczeńca", opowiada o swoich przeżyciach. Pragnąca zachować anonimowość ofiara Polaka mówi, że nigdy nie zapomni momentu, gdy z przerażeniem uświadomiła sobie, że R. głęboko wpatruje jej się w oczy, gdy kochała się ze swoim ówczesnym chłopakiem. Więcej na ten temat pisaliśmy tu: "On zniszczył moje życie" - ofiara "chorego zboczeńca" z Polski opowiada o swoich przeżyciach".

GORĄCY TEMAT: Ruszył proces Polaka oskarżonego o zgwałcenie i zamordowanie Libby Squire

Grozi mu nawet dożywotni pobyt w więzieniu

Dodajmy również, że nasz rodak przebywa w UK od 2014 roku. Z zawodu jest rzeźnikiem, więc niektóre z brytyjskich bulwarówek chętnie opisywały go jako "rzeźnika z Polski" lub "rzeźnika z Hull". Jest żonaty i ma dwójkę dzieci.

Wyrok w tej sprawie został wydany przez przysięgłych po czterech dniach obrad. Ława przysięgłych w skład której wchodziło 5 mężczyzn i 7 kobiet w dniu wczorajszym, 11 lutego 2021 roku, przekazała swoją decyzję sędziemu. Był to wyrok skazujący. Polak w czasie odczytywania werdyktu nie okazywał żadnych emocji. Wysokość kary mamy poznać jeszcze dziś, 12 lutego. Czy sędzia sięgnie po najwyższy wymiar kary i skaże naszego rodaka na dożywocie?

