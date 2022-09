William, Kate, Harry i Meghan pogodzili się po śmierci królowej? Pary wyszły razem przed zamek Windsor spotkać się ze zgromadzonymi ludźmi

Fot. Getty

Brytyjskie media donoszą o przełomie w trudnej relacji między Williamem i Kate a Harry’m i Meghan. Wygląda na to, że pary zawarły rozejm po śmierci królowej Elżbiety II. Czy William wyciągnął rękę do brata na polecenie ich ojca, króla Karola III?

W sobotę, drugiego dnia po śmierci królowej Elżbiety, gdy po zamkiem Windsor zbierały się tłumy ludzi, chcących oddać hołd zmarłej monarchini, można było obejrzeć dość niespodziewaną sytuację. Na wspólny spacer i spotkanie z żałobnikami wybrali się razem William, Kate, Harry i Meghan. Brytyjskie media ogłosiły powrót Fab Four - bajecznej czwórki. Ale czy to szczere pojednanie?

Czy William, Kate, Harry i Meghan się pogodzili?

Jak donosi The Times, sprawy wyglądały prawdopodobnie znacznie bardziej skomplikowanie. Spacer królewskich synów wraz z żonami miał zostać bowiem opóźniony aż o około 45 minut. W tym czasie miały trwać „negocjacje” między rodzeństwem. Media spekulują również, że swoje trzy grosze do całej sprawy dodał nowy brytyjski król Karol - ojciec Williama i Harry’ego. Miał on polecić starszemu synowi pogodzenie się z młodszym.

William i Harry z żonami wspólnie przed zamkiem Windsor po śmierci królowej:

Informacje te nie są jednak potwierdzone przez wiarygodne źródła, a wszyscy mają nadzieję, że sobotni spacer obu par przed zamkiem Windsor był wyrazem prawdziwego pozytywnego przełomu w ich relacji - szczególnie po wywiadach, w których Harry i Meghan pokazali brytyjską rodzinę królewską w niepochlebnym świetle.

