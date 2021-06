William i Kate mają spędzać więcej czasu w Szkocji, aby uratować jedność UK

William i Kate otrzymali "misję" ratowania jedności Zjednoczonego Królestwa - jak donosi "The Sunday Times" książę i księżna Cambridge mają spędzić więcej czasu w Szkocji, aby utrwalić "widoczny symbol więzi" z Anglią i UK.

Według źródeł, na jakie powołują się brytyjskie media, książę William i księżna Kate mieli zostać poproszeni o spędzanie większej ilości czasu w Szkocji. Ich obecność tam ma wpisywać się w szeroko zakrojoną strategię, dzięki której możliwe będzie uniknięcie "utraty Szkocji" i wzmocnienie poczucia tożsamości ze Zjednoczonym Królestwem. Jak czytamy na łamach "The Sunday Times" książęca para ma służyć jako "widoczny symbol więzi między Anglią a Szkocją". Według doniesień brytyjskich mediów książę i księżna Cambridge spędzaliby więcej czasu na zamku w Balmoral i w mieście St Andrews, gdzie poznali się na tamtejszym uniwersytecie.

Książę i księżna Cambridge z misją "ratowania" UK

"Times" powołuje się na wypowiedź jednego z królewskich doradców, który miał powiedzieć, że celem jest sprawienie wrażenia, aby William i Kate "nie wyglądali jak goście, ale wyglądali jak mieszkańcy" w Szkocji. Według doniesień niektórzy członkowie rodziny królewskiej mają obawiać się, że politycy "tracą Szkocję". Trzeba zatem wziąć sprawy w swoje ręce i ratować jedność Zjednoczonego Królestwa.

Przypomnijmy, William i Kate odbyli niedawno podróż po Szkocji. William zaznaczał jak ten kraj jest "tak ważny" dla niego i jego żony. Opisywał Szkocję, jako "tętniący życiem, przyjazny, innowacyjny i zdeterminowany". "Jestem ukształtowany przez to miejsce. Trwałe przywiązanie, które do niego czuję, jest zakorzenione w moich doświadczeniach codziennego życia, związanych z ludźmi, relacjami i jego etyką sąsiedztwa" - cytujemy za "Sky News".

William i Kate mają spędzać więcej czasu w Szkocji

Przypomnijmy, majowe wybory w Szkocji zostały wygrane przez SNP i zgodnie z manifestem premier Nicoli Sturgeon nowe władze krajowe będą starały się doprowadzić do kolejnego referendum w sprawie niepodległości.

Premier UK nie pozostawia jednak żadnych złudzeń. Według zapewnień Borisa Johnsona rząd w Londynie nie udzieli zgody na kolejne prawnie wiążące referendum w kwestii "oderwania się" Szkocji od reszty Wielkiej Brytanii. Jego zdaniem tego typu referendum zdarzają się "raz na pokolenie" i w tej perspektywie miało miejsce całkiem niedawno, bo pięć lat temu, w 2014 roku.

Czy staną się "widocznym symbol więzi" z Anglią i UK.

Za odłączeniem się od struktur UK było wówczas 44,70% głosujących, a za pozostaniem w Zjednoczonym Królestwie opowiedziało się 55,30%. Frekwencja wyniosła 84,59%. Nieco później - już po referendum ws. Brexitu - w 2017 roku szkocki rząd złożył kolejny wniosek na mocy Section 30 do premier Theresy May. Został on jednak odrzucony, a ówczesny rząd uzasadniał taką decyzje sytuacją związaną z Brexitem.