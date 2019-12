Wigilia: O zarobkach się nie rozmawia… Zobacz, jakich tematów boimy się najbardziej przy świątecznym stole

Fot. Getty

Dziennik „Rzeczpospolita” opublikował wyniki sondażu dotyczącego wigilijnych tematów tabu - czyli takich tematów, których Polacy unikają przy świątecznym stole, jak ognia. Na pierwszych miejscach pojawiła się m.in. polityka, życie uczuciowe oraz zarobki. Zobacz, jakich jeszcze tematów najbardziej boimy się podczas rodzinnej wigilii.

Według sondażu opublikowanego przez „Rzeczpospolitą”, a przeprowadzonego na zlecenie Babbel, prawie 70 proc. Polaków spędza Boże Narodzenie w gronie rodzinnym, a nieco mniej niż 60 proc. badanych boi się poruszać pewnych tematów przy świątecznym stole. Wśród tematów generujących najwięcej stresu królują sprawy polityczne oraz kwestie związane z historią, problemy sercowe, a także status ekonomiczny i zarobki. Często unikamy także konfrontacji światopoglądowych, dotykających kwestii religijnych.

Sondaż ujawnił, że prawie jedna czwarte (22,4 proc.) Polaków najbardziej obawia się tematów polityczno-historycznych. Zdaniem interpretatorów z „Rzeczpospolitej” jest tak dlatego, że poglądy polityczne często dzielą bliskich - po co więc kłócić się w czasie świąt…

Drugim tematem, którego Polacy boją się najbardziej są sprawy sercowe. 13,5 proc. osób badanych stresuje się na myśl, że przy stole wigilijnym mogą zostać zapytani np. o status swojego związku uczuciowego.

Z kolei o zarobkach czy o swoim stanie posiadania (zakupie ziemi, mieszkania itd.) nie chciałby rozmawiać co 12 ankietowany (8,3 proc.), a 7,7 proc. badanych wolałoby uniknąć pytań o to, jak sobie radzą w pracy lub w szkole. Na dalszym miejscu, z wynikiem 6,4 proc. pojawiły się tematy światopoglądowe, dotyczące religii i wiary.

Dodatkowo, z przeprowadzonego sondażu wynika, że często składamy sobie krępujące życzenia - mimo że staramy się powiedzieć drugiej osobie coś, co pasowałoby do jej życiowej sytuacji. Jak podaje „Rzeczpospolita”, około 40 proc. młodych Polaków (do 24 roku życia) poczuło się skrępowanych niestosownymi życzeniami świątecznymi, takimi jak życzenia „znalezienia chłopaka/dziewczyny”. Dla osób nieco starszych takimi niestosownymi życzeniami mogą okazać się życzenia „powiększenia rodziny” lub „znalezienia lepszej pracy”.

A Wy jakich tematów przy wigilijnym stole obawiacie się najbardziej? Czy zdarzyło się Wam kiedyś otrzymać krępujące życzenia świąteczne lub samemu takie życzenia komuś przekazać? Czekamy na Wasz opinie i świąteczne historie!