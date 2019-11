Wiesz, że stare dolary zachowują swoją ważność? Możesz je wymienić i na tym zarobić

Jeśli jesteś w posiadaniu starych dolarów, pamiętaj, że możesz je wymienić i na tym zarobić. Nie musisz się nawet martwić tym, jeśli są uszkodzone. Z poniższego tekstu dowiesz się, gdzie możesz wymienić stare banknoty.



Dolar jest jedną z najstarszych walut obowiązującą na świecie. Historia tej waluty obowiązującej w Ameryce Północnej sięga lat 70-tych XIX wieku i była bardzo burzliwa. Dopiero lata trzydzieste przed wybuchem II wojny światowej ujednoliciły obrót dolarem zarówno w Stanach Zjednoczonych jak również w Kanadzie.



Niewiele osób wie, że stare dolary zachowują swoją ważność do dnia dzisiejszego. Należy jednak pamiętać, że dokonanie płatności banknotami emitowanymi po wojennych zawirowaniach, a nawet tymi z lat 70-tych czy 80-tych jest utrudnione, a w wielu krajach Azji lub Afryki wręcz niemożliwe. Z pomocą przychodzi serwis wycofanebanknoty.pl, gdzie wymienisz stare dolary bez względu na rok, serie czy kraj emisji.





Skup i wymiana starych dolarów kanadyjskich oraz amerykańskich dostępna jest niezależnie od posiadanego nominału. Serwis skupuje także uszkodzone i zniszczone dolary, wypłacając określony procent wartości adekwatnie do stopnia uszkodzenia banknotu.



Stare dolary kanadyjskie emitowane przez Bank of Canada do roku 2011 drukowane były na podłożu papierowym. Ostatnia emisja tej waluty to banknoty w nominałach 5, 10, 20, 50, 100 CAD, których produkcja odbywa się na warstwie polimerowej. Ogólnoświatowa tendencja do wprowadzania banknotów polimerowych ma na celu wydłużenie cyklu życia banknotu oraz stosowanie lepszych zabezpieczeń chroniących przed fałszerzami.





STARE DOLARY KANADYJSKIE EMITOWANE W LATACH 1954-1979



Amerykański bank nie zdecydował się na wprowadzenie banknotów polimerowych. Ostatnia seria z 2004 roku z wielobarwną kolorystyką drukowana jest do dnia dzisiejszego. Jest to emisja, która cieszy się największą popularnością wśród kupujących dolary zarówno pod względem inwestycyjnym jak również dla osób podróżujących po świecie.

Banknoty te występują w nominałach od 5 USD do 100 USD i posiadają powszechną akceptowalność niezależnie od kontynentu. Jedynie banknoty o nominałach 1USD i 2USD, które są najczęściej wybieraną formą napiwków w hotelach i restauracjach, nie występują w wielobarwnej kolorystyce, a ich szata graficzna od lat 70-tych jest niemal niezmienna.



Jeśli posiadasz stare dolary w wersji z "małymi głowami" czy kanadyjską wersję "ptaki" z lat 80-tych, to dzięki serwisowi wycofanebanknoty.pl możesz od ręki wymienić kłopotliwy banknot na złotówki i cieszyć się nowymi możliwościami finansowymi.



Osoby zainteresowane sprzedażą starych banknotów mogą skontaktować się z serwisem, dzwoniąc pod numer (22) 118-39-60 lub odwiedzić placówkę firmy znajdującą się w Warszawie przy ul. Kobielskiej 23. W przypadku wątpliwości dotyczących wymiany starych dolarów, do dyspozycji pozostaje także adres mailowy: [email protected], na który można wysłać zdjęcia przedstawiające zniszczone dolary.