Wiesz dlaczego stewardessy tak bacznie ci się przyglądają, gdy wchodzisz na pokład samolotu? Prawda może cię zaskoczyć!

Fot. Getty

Mieliście kiedykolwiek wrażenie, że w trakcie boardingu stewardzi i stewardessy bacznie wam się przyglądają? Zdarzyło się wam poczuć w związku z tym niezręcznie lub nawet spuścić wzrok? Cóż, załoga samolotu nie robi tego przypadkowo, a odpowiedź na pytanie, co kryje się za takim zachowaniem, może was naprawdę zaskoczyć.

Zagadkę dotyczącą bacznego przyglądania się pasażerom w trakcie boardingu, a później w czasie zajmowania przez nich miejsc, postanowiła wyjaśnić internautom na TikToku stewardessa Kat Kamalani. Okazuje się bowiem, że stewardzi i stewardessy nie przyglądają się pasażerom dla zabawy (i tym bardziej nie po to, żeby później wymienić się uwagami na temat ich atrakcyjności lub jego braku), tylko robią to dla bezpieczeństwa w trakcie lotu. Załoga zwyczajnie typuje pasażerów (najczęściej ze względu na ich budowę – tzw. Able Body People, ABP) zdolnych do pomocy w razie awaryjnego lądowania albo bójki na pokładzie. Gdyby doszło do takiego zdarzenia stewardzi i stewardessy mogą szybciej poprosić konkretnego pasażera o pomoc (choćby w okiełznaniu jakiegoś awanturnika).

Boarding – czyli co się dzieje, gdy wchodzimy na pokład samolotu

Kat Kamalani przyznaje także, że stewardzi i stewardessy przyglądają się również rzeczom, które wnoszą na pokład poszczególni pasażerowie i starają się wychwycić, czy ktoś nie przewozi czego zabronionego. Dodatkowo załoga jest bardzo wyczulona na dziwnie zachowujących się ludzi (np. na bardzo wystraszone, młode kobiety), którzy mogą być uczestnikami handlu ludźmi. - Szukamy ofiar handlu ludźmi, w branży [lotniczej] jest to na porządku dziennym, a bezpieczeństwo naszych pasażerów jest dla nas priorytetem numer jeden – zaznacza kobieta na wideo.