"Wierzę w Brexit" - Rishi Sunak zapewnia, że nie wycofa się z obecnej umowy i nie wprowadzi rozwiązań w stylu szwajcarskim

Jak odniósł się do pomysłów zbliżenia do UE?

Szef brytyjskiego rządu wyklucza „rozmiękczanie” obecnej umowy brexitowej — Rishi Sunak zapewnia, że Wielka Brytania nie będzie dążyła do zbliżenia się do Unii i wypracowania relacji handlowych podobnych do tych, które ma Szwajcaria. Premier UK zapewnia, że wierzy w korzyści wynikające z wyjścia z UE.

„Głosowałem za Brexitem, wierzę w Brexit i wiem, że Brexit może przynieść, i już przynosi, ogromne korzyści dla naszego kraju” - stanowczo deklarował premier Sunak w Birmingham, w trakcie dorocznej konferencji Konfederacji Brytyjskiego Przemysłu. „Pozwólcie, że będę jednoznaczny. Pod moim przywództwem Wielka Brytania nie będzie dążyć do zbliżenia w stosunkach z Europą, które opierałyby się na dostosowaniu do przepisów UE” - zaznaczał. Szef brytyjskiego rządu powiedział, że posiadanie „swobody regulacyjnej” w zakresie możliwości odbiegania od standardów wyznaczanych przez UE jest strategiczną przewagą Wielkiej Brytanii. Nalegał, że nie należy z niej rezygnować w ewentualnej perspektywie zbliżenia się do unijnego rynku i niwelowania barier handlowych wynikających z Brexitu. Wykluczył jakąkolwiek umowę w stylu szwajcarskim z UE, o której głośno zrobiło się mediach po niedzielnej publikacji „Timesa”.

Co na konferencji CBI w Birmingham powiedział premier?

Przypomnijmy, kanclerz skarbu Jeremy Hunt w zeszłym tygodniu w komentarzu dla BBC wyraźnie zaznaczył, że „nieskrępowany handel” z sąsiednimi krajami jest „bardzo korzystny dla wzrostu” w Wielkiej Brytanii, ale odmówił powiedzenia, w jaki sposób rząd może znieść takie bariery, gdy obowiązują go zapisy obecnie w umowie brexitowej.

„Jestem głęboko przekonany, że w nadchodzących latach okaże się, że poza unijnym rynkiem jesteśmy w stanie usunąć zdecydowaną większość barier handlowych, które istnieją między nami a UE” - mówił Hunt, a więc członek gabinetu politycznego premiera Sunaka. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że premier Sunak odrzucając umowę w szwajcarskim stylu podczas swojego wystąpienia w Birmingham, w żaden sposób nie odniósł się do słów ministra finansów w swoim rządzie.

Dodajmy, że według dziennikarzy „Timesa” przedstawiciele władz wyższego szczebla ponownie rozważają zastąpienie obecnej umowy brexitowej z UE rozwiązaniami na wzór tych, które wypracowała Szwajcaria. Zakulisowo mają już trwać pewne prace w tym kierunku, jak zapewnia źródło w brytyjskim rządzie, na które powołują się brytyjscy żurnaliści.

Przypomnijmy, w oficjalnym komunikacie przedstawiciel Downing Street 10 odniósł się do tych rewelacji. Rzecznik rządu zapewnił, że podobne rewelacje są „kategorycznie nieprawdziwe”. Dodano także, iż nie będzie powrotu do swobody przemieszczania się po UE, do ograniczeń w zawieraniu umów handlowych poza UE, ani „niepotrzebnych płatności” na rzecz Brukseli.

Jak Rishi Sunak ocenia Brexit?

Parlamentarzyści opowiadający się za Brexitem zostali częściowo uspokojeni mocnym wystąpieniem Rishiego Sunaka. Wygląda też na to, że Dowining Street 10 nie będzie dążyć do łagodzenia ustaleń wynikających z obecnie obowiązującej umowy, ale wielu członków Partii Konserwatywnej podejrzewa, że kanclerz Hunt, który w 2016 roku opowiadał się za pozostaniem w strukturach unijnych, będzie próbował popchnąć politykę rządu w kierunku zbliżenia z Brukselą.

„Rishi był zwolennikiem odejścia, co daje mu dużą wiarygodność. Ale jest mniej pewności co do Jeremy'ego. Wydaje się, że jego instynkt zawsze będzie go kierował w stronę bliższych stosunków z UE” - komentował na łamach „The Financial Times” sytuację jeden z byłych ministrów z ramienia Partii Konserwatywnej.

Premier Sunak zażegnuje raczkujący kryzys w Partii Konserwatywnej

Warto również w tym kontekście przypomnieć apele dyrektora generalnego CBI, który także pojawił się na konferencji w Birmingham. Zdaniem Tony`ego Dankera konieczne jest poluzowanie przepisów regulujących imigrację i zachęcenie większej ilości pracowników z innych krajów do przyjazdu do UK. Zaznaczał, że władze UK muszą być po prostu bardziej „praktyczne” w tej kwestii.

Według brytyjskich mediów premierowi Rishiemu Sunakowi udało się stłumić w zalążkach pierwszy kryzys w Partii Konserwatywnej za jego kadencji. Emocje u torysów narastały od weekendu, a różnice dzielące Brexiterów od Remainersów nasilały się. Poniedziałkowego wystąpienie szefa rządu wpłynęło bardzo pozytywnie na nastroje w obozie władzy, co przyznał były brytyjski negocjator ds. Brexitu, David Frost. Zaznaczał, że jego przemówienie było „miłą i uspokajającą” odpowiedzią w perspektywie narastającego kryzysu.

