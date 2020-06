„Wielu ludzi straci pracę, to nieuniknione” - Boris Johnson nie zostawia złudzeń co do przyszłości rynku pracy w UK

Boris Johnson nie zostawia złudzeń co do przyszłości rynku pracy w UK.

Fot. Getty

Podczas środowej konferencji prasowej, premier UK powiedział, że negatywne skutki obecnego kryzysu będą bardzo dotkliwe dla brytyjskiego rynku pracy. Boris Johnson stwierdził, że z pewnością „wielu ludzi straci pracę” z powodu ponad 2-miesięcznego zatrzymania gospodarki.

Przemawiając podczas zwyczajowej konferencji prasowej w środę na Downing Street, premier UK mówił między innymi: „Obawiam się, że wiele, wiele osób straci pracę. Jest to po prostu nieuniknione ze względu na wpływ wirusa na gospodarkę oraz z powodu lockdownu”. Jednocześnie Boris Johnson obiecał jednak, że „w kolejnym etapie będziemy aktywnie wspierać brytyjską gospodarkę, inwestując w infrastrukturę, posuwając nasz kraj naprzód, abyśmy mogli wrócić [do normalności] tak szybko i zdecydowanie, jak to tylko możliwe”.

Jak rząd zamierza zmniejszyć ryzyko utraty pracy z powodu lockdownu?

Premier podkreślił także, że ryzyko utraty pracy i bezrobocia przez dłuższy okres jest najwyższe wśród młodych ludzi oraz że rząd musi zadbać o wszystkich brytyjskich pracowników - niezależnie od narodowości - którzy mogą być zagrożeni z powodu kryzysu. W związku z tym Boris Johnson ogłosił, że brytyjscy ministrowie będą aktywnie wspierać miejsca pracy, które z powodu lockdownu mogą być niepewne - nie tylko teraz, ale przez najbliższe miesiące. Jedną z głównych form pomocy, wskazanych przez Borisa Johnsona, ma być gwarancja staży zawodowych dla osób młodych i bezrobotnych - choć nie podano szczegółów dotyczących kryteriów dla osób ubiegających się o udział w stażu.

Inicjatywa rządowa ma być odpowiedzią m.in. na apel TUC, wystosowany w ubiegłym miesiącu. Tuc wezwało gabinet premiera do zapewnienia 6-miesięcznych staży zawodowych dla osób zagrożonych długotrwałym bezrobociem z powodu obecnego kryzysu. Priorytetem miałyby być osoby powyżej 25. roku życia, które pozostają bez pracy przez co najmniej sześć miesięcy oraz osoby do 25. roku życia, pozostające bez pracy przez co najmniej trzy miesiące.

ZOBACZ PRZEMÓWIENIE PREMIERA UK:

Słowa Borisa Johnsona były reakcją również na ostrzeżenia ze strony byłego ministra skarbu Philipa Hammonda, a także Lorda Alistaira Darlinga, George’a Osborne’a, którzy zaapelowali do rządu, by jak najszybciej opracował środki zapobiegające drastycznemu wzrostowi bezrobocia.