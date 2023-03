Wielkiej Brytanii udało się uniknąć recesji. Ujawniono zaskakujące dane

Według oficjalnych danych brytyjska gospodarka pod koniec ubiegłego roku radziła sobie lepiej niż wcześniej sądzono. Zgodnie z wcześniejszymi szacunkami, w okresie między październikiem i grudniem 2022 nie odnotowano wzrostu gospodarczego w UK. Jednak z najnowszych danych Office for National Statistics wynika, że było to błędne mniemanie i gospodarka jednak wzrosła o 0,1 proc.

Najnowsze dane pokazują, że brytyjska gospodarka uniknęła recesji pod koniec ubiegłego roku. Office for National Statistics poinformowało, że dane ekonomiczne dotyczące telekomunikacji, budownictwa i produkcji, wypadły lepiej niż początkowo sądzono.







Wielka Brytania uniknęła recesji

Recesja definiowana jest zwykle jako sytuacja, w której mamy do czynienia ze spadkiem gospodarczym przez dwa trzymiesięczne okresy z rzędu. Jak wynika z najnowszych danych – do takiej sytuacji nie doszło ze względu na minimalny wzrost gospodarczy pod koniec ubiegłego roku.

Głównym motorem napędzającym gospodarkę w Wielkiej Brytanii jest sektor usług, który dostał pozytywny impuls ze strony biur podróży. Wzrost produkcji z kolei napędzany był przez przemysł farmaceutyczny, a wzrost w budownictwie był wyższy, niż wcześniej oczekiwano.

Office for National Statistics zrewidowało również swoje szacunki dotyczące gospodarki w kwartale od lipca do września 2022 roku. Obecnie twierdzi, że PKB – wartość towarów i usług wytwarzanych przez kraj – spadło o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednimi szacunkami, które mówiły o spadku 0,2 proc.

Co dalej z gospodarką?

Kanclerz skarbu, Jeremy Hunt napisał na Twitterze, że liczby „pokazują, iż w gospodarce brytyjskiej istnieje podstawowa odporność”. Dodał jednak, że „rodziny wciąż znajdują się pod realną presją”.

- Dlatego będziemy nadal podejmować trudne decyzje niezbędne do obniżenia inflacji spowodowanej tym, co wydarzyło się na Ukrainie. W ten sposób powrócimy do zdrowego wzrostu i zmniejszymy presję wywieraną na rodziny – dodał Hunt.

W ubiegłym tygodniu, przy okazji ogłaszania kolejnej podwyżki stóp procentowych z 4 proc. do 4,25 proc., Bank Anglii powiedział, że w nadchodzących miesiącach oczekuje się niewielkiego wzrostu gospodarczego. Prezes banku, Andrew Bailey stwierdził, że ma „dużo więcej nadziei” dla gospodarki i nie zmierza ona już w kierunku natychmiastowej recesji.

Inflacja miała mniejszy wpływ na gospodarkę niż sądzono

Inflacja w Wielkiej Brytanii, czyli tempo wzrostu cen, utrzymuje się blisko najwyższego poziomu od 40 lat i osiągnęła 10,4 proc. Z kolei Bank Anglii stara się zapanować nad gwałtownym wzrostem cen wielokrotnie podwyższając stopy procentowe.

Jak twierdzi Ruth Gregory z Capital Economics – zrewidowane dane ONS pokazują, że inflacja miała nieco mniejszy wpływ na gospodarkę, niż sądzono. Dodała jednak, że ostatnia podwyżka stóp procentowych będzie mocno odczuwalna.

Recesja jeszcze w tym roku?

Ruth Gregory podzieliła się mało optymistycznym stwierdzeniem:

- Nadal uważamy, że gospodarka pogrąży się w recesji w tym roku.

Darren Morgan, dyrektor ds. statystyk gospodarczych w Office for National Statistics, powiedział:

- W drugiej połowie ubiegłego roku gospodarka radziła sobie nieco lepiej niż wcześniej szacowano, a późniejsze dane pokazują, że telekomunikacja, budownictwo i produkcja poradziły sobie lepiej w ostatnim kwartale, niż początkowo sądzono. Gospodarstwa domowe zaoszczędziły więcej w ostatnim kwartale, a ich finanse zostały wzmocnione przez rządowy program pomocowy dotyczący rachunków za energię. Tymczasem deficyt bilansu płatniczego Wielkiej Brytanii z resztą świata zmniejszył się, napędzany przez zwiększone dochody zagraniczne brytyjskich firm, szczególnie w sektorze energetycznym.

Z kolei Gabriella Dickens z Pantheon Macroeconomics powiedziała, że ​​spodziewa się spadków o 0,1 proc. w obu pierwszych dwóch kwartałach 2023 roku.

- W pierwszej połowie tego roku gospodarka prawdopodobnie będzie spadać – powiedziała.

Jak funt zareagował na wiadomości gospodarcze?

W piątek, 31 marca odnotowano wzrost kursu funta szterlinga zarówno wobec euro jak i złotówki. Obecnie funt plasuje się na poziomie 5,32 PLN i 1,14 EUR. Spadek jednak nastąpił – po długim wzroście - wobec dolara i obecnie szterling plasuje się na poziomie 1,24 USD.

