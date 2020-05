Wielkiej Brytania jedynym krajem w Europie, który w ogóle nie kontroluje stanu zdrowia podróżnych. Dlaczego?

Tylko UK nie weryfikuje w Europie, co dzieje się z osobami przekraczającymi granicę

Fot. Getty

W całej Europie, podobnie jak w kilkudziesięciu innych krajach na świecie, rządy wprowadziły szeroko zakrojone środki zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania koronawirusa przez osoby przekraczające granicę. Tymczasem w Wielkiej Brytanii, na której terytorium każdego dnia wjeżdżają tysiące osób, stan zdrowia podróżnych nie jest w żaden sposób kontrolowany.

Państwa na całym świecie wprowadziły różnorodne środki kontroli zdrowia osób wjeżdżających na ich terytorium. Niektóre (i tu znalazła się m.in. Polska) całkowicie zamknęły granice da obcokrajowców (Polska wprowadziła także dla wszystkich swoich obywateli powracających do kraju 14-dniową, przymusową kwarantannę), a inne wprowadziły zakaz wjazdu dla obywateli państw najmocniej dotkniętych epidemią (tutaj znalazły się chociażby Niemcy i Stany Zjednoczone). Jeszcze inne wreszcie kraje (w Europie są to m.in. Włochy i Irlandia) wprowadziły przymusową kwarantannę dla obywateli państw z najwyższym wskaźnikiem zakażeń.

Wielka Brytania wciąż się opiera i nie kontroluje stanu zdrowia podróżnych

Tymczasem Wielka Brytania konsekwentnie nie monitoruje stanu zdrowia osób wjeżdżających na jej terytorium – i nie chodzi tu tylko np. o pomiar temperatury podróżnych na lotniskach, ale też o sprawdzanie, co się z nimi dzieje w ciągu 2 tygodni od przyjazdu do kraju. Rząd Borisa Johnsona stoi na stanowisku, że wirus i tak szaleje już wewnątrz kraju, w związku z czym osoby przekraczające granicę są niewielkim ryzykiem epidemiologicznym dla reszty obywateli. Dane pokazują, że na 73 kraje (badanie restrykcji wjazdowych zostało przeprowadzone przez ekspertów Blavatnik School of Government - podyplomowej szkoły rządzenia przy Uniwersytecie Oksfordzkim), tylko Wielka Brytania i Jordania nie kontrolują stanu zdrowia podróżnych wjeżdżających na ich terytorium.

Oczywiście stan ten może się jeszcze zmienić, zwłaszcza dlatego, że Wielka Brytania wysunęła się kilka dni temu na czoło w Europie pod względem liczby osób zmarłych na Covid-19 (liczba zgonów przekroczyła już 31 000). Krok w kierunku sprawdzania stanu zdrowia podróżnych podjęło lotnisko Heathrow, które lada dzień rozpocznie testy wysoce zaawansowanych systemów do pomiaru temperatury ludzkiego ciała.