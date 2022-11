Wielkie promocje w Iceland! Te gotowe dania kupisz w cenie zaledwie 1 pensa

Fot. Getty

Brytyjska sieć handlowa Iceland postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i wprowadziła w tym tygodniu szereg znakomitych promocji. Zobacz, które dania możesz kupić w cenie zaledwie 1 pensa.

Gotowe dania mrożone za 1 p

Tylko w tym tygodniu w sieci Iceland kupisz gotowe dania mrożone w cenie zaledwie 1 pensa. Wśród przecenionych potraw znajdują się m.in. makaron z serem, spaghetti Bolognese, zapiekanka z mielonego mięsa i ziemniaków (ang. cottage pie) i gulasz z kurczaka. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że oferta Iceland skierowana jest wyłącznie do klientów dokonujących zakupów online, a z promocji można skorzystać po wcześniejszym złożeniu zamówienia o wartości co najmniej £25. Dodatkowo każdy klient będzie mógł otrzymać maksimum trzy dania w promocyjnej cenie 1 pensa za sztukę.

Aby móc skorzystać z promocji, należy w trakcie płacenia za zakupy użyć kodu „READY1P”. Z zakupami należy się także pospieszyć, ponieważ wielkie wyprzedaże w Iceland potrwają jedynie do piątku 4 listopada.

Nasi klienci mówią nam, że naprawdę korzystają z naszej internetowej oferty za 1p, gdy prowadzimy ją w przypadku świeżych warzyw, więc z przyjemnością oferujemy ją teraz w przypadku mrożonych posiłków gotowych. Badania pokazują, że ludzie rezygnują z gorących obiadów ze względu na obawy związane z kosztami utrzymania, dlatego mrożone posiłki gotowe za 1 pensa oznaczają, że kupujący mogą dodawać je do swojego koszyka zakupów i mrozić posiłki do czasu, aż będą potrzebne – mówi Richard Walker, dyrektor zarządzający Iceland.

Promocje w Iceland – których produktów dotyczą?

Możliwość nabycia gotowego dania mrożonego w cenie 1 pensa to naprawdę super okazja, dlatego warto jest się pospieszyć, by zdążyć skorzystać z promocji. Poniżej przedstawiamy Wam pełną listę gotowych dań, które obejmuje promocja za 1 p.

Lasagne (£1.00, 500g)

Spaghetti Bolognese (£1.00, 500g)

Toad In The Hole (£1.00, 300g)

Macaroni Cheese (£1.00, 500g)

Chicken Curry & Rice (£1.00, 500g)

Cheesy Beans and Sausages (£1.00, 500g)

Cottage Pie (£1.00, 500g)

Minced Beef Hotpot (£1.00, 500g)

Sweet & Sour Chicken & Rice (£1.00, 450g)

Bangers & Mash (£1.00, 400g)

Shepherd’s Pie (£1.00, 500g)

Vegetable Lasagne (£1.00, 500g)

Chicken Stew and Dumplings (£1.00, 500g)

Chicken Hotpot (£1.00, 450g)

Supermarkety prześcigają się w promocjach dla mieszkańców UK

W ostatnim czasie widać wzmożoną działalność supermarketów, jeśli chodzi o oferowane mieszkańcom UK promocje. Ale widać też, że wielkie sieci nie proponują klientom artykułów żywnościowych w obniżonych cenach „za darmo”. Z różnego typu, często naprawdę sporych promocji, coraz częściej mogą korzystać przede wszystkim tzw. „lojalni klienci”, a zatem osoby, które przystąpiły do programów lojalnościowych. Zupełnie niedawno o promocjach dla stałych klientów głośno było w przypadku supermarketów Tesco i Morrisons. Gigant handlu detalicznego Tesco jako pierwszy zaproponował klientom na Wyspach spore zniżki, ale tylko pod warunkiem, że dysponują oni kartą lojalnościową Tesco Clubcard. W ślad za nim poszła także sieć Morrisons - czwarta pod względem wielkości sieć supermarketów w Wielkiej Brytanii, posiadająca udziały w rynku rzędu 11,4 proc., która również „wprowadziła ekskluzywne oferty dla członków programu 'My Morrisons'”. Od teraz osoby, które przystąpiły do programu lojalnościowego „My Morrisons”, będą mogły korzystać z atrakcyjnych promocji sięgających nawet 50 proc. ceny. A ponieważ na horyzoncie widać już Święta Bożego Narodzenia, to sieć zaczęła od kuszenia klientów dużymi zniżkami na słodycze i inne smakołyki chętnie spożywane w okresie około-świątecznym.

