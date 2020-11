Wielkie promocje w EasyJet na LATO 2021! Bilety można kupić za mniej niż £20

Fot. Getty

Easy Jet uruchomił wielką promocję na bilety lotnicze na LATO 2021! Podróże do Hiszpanii, Francji czy Grecji będzie można odbyć za mniej niż mniej niż £20! Ale z zakupem biletów trzeba się pośpieszyć...

Z decyzją o zakupie taniego biletu na wakacje za granicą w lecie 2021 nie można zbyt długo zwlekać, ponieważ promocja EasyJet potrwa tylko do wtorku 17 listopada. A zatem jeszcze tylko przez kilka dni będzie można wybrać jeden z 500 000 tanich biletów, w tym niektóre przecenione nawet o 25 proc.! Szczęściarze będą mogli przede wszystkim upolować bilety do miast i kurortów w Hiszpanii, Francji, Grecji czy we Włoszech za niecałe £20. Trzeba mieć jednak na uwadze, że wszystkie promocyjne bilety obejmują loty w okresie max. do 30 czerwca.

Tanie loty z UK

Promocje EasyJet dotyczą lotów z różnorodnych lotnisk w UK, z tym że z lotnisk mniej popularnych połączenia będą tańsze, niż np. z Londynu. I tak na przykład najtańsze bilety do Grecji, Hiszpanii, Włoch czy Francji za poniżej £20 w jedną stronę są dostępne na loty m.in. z lotnisk w Manchesterze, Birmingham, Bristolu czy Liverpoolu. Loty z Londynu czy np. Edynburga są na ten moment droższe, ale też tylko nieznacznie – ceny lotów na LATO 2021 zaczynają się tam od £22,49.

25 lat EasyJest w Europie

Najnowsza wyprzedaż biletów związana jest z ważną dla EasyJet rocznicą – otóż ta tania linia lotnicza obchodzi właśnie swoje 25-lecie. Pierwszy lot EasyJet odbył się w 1995 r., z Londynu Luton do Glasgow, a teraz wydarzenie to klienci brytyjskiej linii będą mogli uczcić kupując znacznie tańsze bilety na loty do Amsterdamu, Budapesztu, Paryża, Aten, Rzymu, a także na Majorkę, Maltę, Sardynię czy Lanzarote.