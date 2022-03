Wielki pożar w Wirral. Ewakuowano mieszkańców okolicznych domów

Fot. Twitter/@JonIronmorgen

Ogromna „ściana płomieni” przetoczyła się przez bagna w Wirral, powodując poważne zagrożenie dla okolicznych budynków mieszkalnych. Straż pożarna podejrzewa celowe podpalenie.

W sobotę wieczorem w Wirral – około 10 km od Liverpoolu – wybuchł wielki pożar. W ogniu stanął około 1 km kwadratowy bagnistego terenu w okolicy Parkgate i Neston. Mieszkańcy domów znajdujących się w pobliżu zostali ewakuowani.

Na miejsce przybyło sześć wozów strażackich i ratownicy medyczni z Cheshire. Strażacy długo walczyli z ogniem, który początkowo rozprzestrzeniał się w dwóch osobnych punktach, jednak po jakimś czasie złączył się w jedną wielką „ścianę płomieni”. Ponieważ teren bagnisty mocno utrudniał pracę strażaków, około godziny 21:20 jeden z wozów był zmuszony wycofać się, a strażacy uciekali przed szybko rozprzestrzeniającym się ogniem.

A family member has sent me this photo taken three miles away in Flint, Wales pic.twitter.com/sOdO0zy8mY

Pożar przygasł dopiero około godziny 22, a do północy wszystkie wozy strażackie zostały wycofane na bezpieczną odległość od bagnistego terenu. Około godziny 7 rano w niedzielę straż pożarna potwierdziła, że pożar został do końca ugaszony.

Straż pożarna podejrzewa celowe podpalenie. Sprawa została przekazana policji, która ma przeprowadzić szczegółowe dochodzenie dotyczące przyczyn pożaru w Wirral.

Jeden ze świadków pożaru, Jon Ironmonger, zamieścił na Twitterze zdjęcia i nagranie z tego ogromnego i niebezpiecznego pożaru w Wirral.

Some photos of a huge fire in Parkgate, Cheshire tonight. The wind is fanning the flames towards The Front and police are evacuating nearby houses pic.twitter.com/ELKVfta5a8