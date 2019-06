Wielki Nigel Farage upokorzony przez 6-letnią dziewczynkę w telewizyjnym programie na żywo! [wideo]

Fot. Facebook

W brytyjskim show telewizyjnym "Sam Delaney's News Thing", Nigel Farage został publicznie upokorzony przez 6-letnią dziewczynkę. Na domiar złego prezenter przed kamerami nazwał zachowanie dziewczynki "bardzo niegrzecznym" - przytoczyła jedynie wypowiedź swojej matki... Zobaczcie koniecznie, jak małe dziecko zbiło z tropu wielkiego Farage'a!

W jednym z programów w brytyjskiej telewizji, dziewczynka została zaproszona w stroju królewskim, by pasować byłego lidera Ukipu m.in. na ambasadora. Na filmiku widzimy pięknie wyreżyserowaną scenę, w które Farage klęka przed dzieckiem, a ono mianuje go za pomocą zabawkowego miecza.

Gdy rola dziewczynki dobiega końca i dorośli przestają się nią interesować, nie kontrolowane przez nikogo dziecko wypowiada słowa, które wprawiają w konsternację zarówno polityka, jak i prezentera. Dziewczynka powiedziała: - "Mama mówi, że nie lubisz obcokrajowców". Reakcja Farage'a i prowadzącego program nie tylko wywołuje jeszcze więcej rozbawienia niż same słowa dziewczynki, ale także pozostawia uczucie niesmaku.

Farage'a śmieje się i powtarza wielokrotnie "nie nie nie nie...", wymachując przy tym rękami. Prezenter natomiast, oprócz zaprzeczania słowom dziewczynki, określa jej zachowanie jako "niegrzeczne" - co wydaje się absurdalne, bo dziecko powtórzyło tylko to, co zasłyszało w domu.

Zobaczcie koniecznie, jak małe dziecko genialnie zbiło z tropu jednego z najbardziej popularnych polityków brytyjskich.