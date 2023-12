Styl życia Wielki horoskop Polish Express na 2024 rok

Co nas czeka w nowym, 2024 roku? Co mówi o tym układ planet? Co radzą nam gwiazdy? Czy będzie to dobry rok dla związków? Czy zdrowie będzie nam dopisywać? Jak będą wyglądać nasze finanse? Kto zmieni pracę, kto dostanie awans lub otworzy własną firmę?

Komu ten rok będzie sprzyjał, a kto powinien go przeczekać, nie podejmując ryzykownych działań? Odpowiedzi na wszystkie te pytania poszukaj w naszym świąteczno – noworocznym horoskopie.

Baran (21.03-19.04)

ZDROWIE: Barany w pierwszej połowie stycznia mogą mieć poczucie, że siły je opuściły, wszystko idzie nie tak, jak powinno i zdrowie – zarówno fizyczne, jak i psychiczne – są w beznadziejnej kondycji. Zwłaszcza, niestety, zdrowie psychiczne da się Wam we znaki. Na samym początku roku będzie Wam doskwierać poczucie braku celu i beznadziei. Może będzie Wam brakować wypoczynku i relaksu, ale i wewnętrznej, psychicznej siły. Powstrzymajcie się od podejmowania jakichkolwiek wiążących i ważnych dla Was decyzji życiowych – przynajmniej w pierwszych dwóch miesiącach nowego roku. Powinniście się skupić przede wszystkim na budowaniu siły psychicznej, niepoddawaniu się markotnym myślom i znalezieniu ukojenia w nowym hobby lub pasji. Otaczajcie się dobrymi ludźmi.

MIŁOŚĆ: Rok 2024 nie zapowiada się wyjątkowo spokojnie w kwestiach sercowych, jednak możecie uniknąć wielu nadchodzących konfliktów, jeśli wypracujecie dyplomatyczne rozwiązania spornych kwestii do końca marca. W związkach nieco nerwowo, skupiając się na egzekwowaniu tego, co sobie zaplanowaliście – nie zapominajcie o drugiej połówce, może się teraz czuć przez Was odrzucona. Te Barany, które są w stałym związku będą miały ogromną ochotę na zmianę swojego życia uczuciowego i poznania kogoś nowego. Zastanówcie się jednak, czy warto w to brnąć, czy po prostu na wady partnera przymknąć nieco oko i skupić się bardziej na odświeżeniu nieco zakurzonych uczuć… Dla niektórych będzie to też czas romantycznych spotkań, miłosnych przygód (tutaj gwiazdy mówią o singlach), innym rok 2024 da możliwość założenia rodziny lub stworzenia harmonijnego układu wzajemnego zrozumienia i ciepła w domu.

PRACA I PIENIĄDZE: Masz dużą szansę na zmianę pracy, więc jeśli zwlekasz z podjęciem decyzji, to na przełomie stycznia i lutego możesz śmiało się za to zabrać. Byle z głową, kiedy masz jeszcze oparcie finansowe w obecnej pracy. W tym roku będziesz dążyć do przewartościowania tego, co wydawało Ci się ważne do tej pory. Chcesz pracować mniej, a bardziej skupić się na swoich pasjach i hobby. Jest to bardzo dobry kierunek, który powinien przynieść Ci dużo zadowolenia i poprawę sytuacji finansowej. Ten rok przyniesie Ci też wiele innych zmian, ale ich początek będzie miał źródło w Twoich przemyśleniach. Nie chcesz już gnać na oślep, wracać późno do domu i nie mieć chęci na rozwój tego, co naprawdę Cię interesuje. Wiele zależy od Was i Waszego skupienia się na celach. Zmiany powinny wyjść Wam na dobre

Byk (20.04-20.05)

ZDROWIE: Postaraj się spędzać czas bardziej aktywnie, jedz pełnowartościowe posiłki, skup się na jakości, a nie ilości w tym roku. Byki w nowym roku powinny się skupić przede wszystkim na pielęgnowaniu swojej siły wewnętrznej, ponieważ zazwyczaj łatwo popadacie w huśtawki nastrojów, a to Wam nie służy. Bądźcie więc dla siebie lepsi, nie oceniajcie też innych. Rok 2024 powinien być dla Was rokiem pracy nad uspokojeniem i wyciszeniem. Umocnieniu dobrych nawyków, pielęgnacji wewnętrznej siły. W lutym zapiszcie się na jogę, spróbujcie medytować, zróbcie wszystko, aby Wasza psychika stała się stabilniejsza, a Wy bardziej wyciszeni i nieoceniający ani siebie, ani innych. Joga, medytacja, spotkania ze sztuką, dobra muzyka i obecność sprzyjających ludzi powinna Wam dawać zastrzyki dobrej energii.

MIŁOŚĆ: Pamiętajcie, żeby w nowym roku porzucić schematyczne i stereotypowe myślenie na rzecz większej otwartości i uznania, że nie ma ludzi idealnych, a ideał to jedynie wymysł Instagrama. Od samego początku nowego roku będziecie bardziej niż zazwyczaj uczuciowe i sentymentalne. Będzie to sprzyjać rozwojowi uczuć w związkach, a samotnym Byczkom pozwoli to poznać właściwą osobę. Byki w związkach powinny dbać o uczucia i dopieszczać partnera, ale i żądać tego samego w zamian. Miłość pozostawiona sama sobie odchodzi, z czego całkiem niedawno zdaliście sobie sprawę. Dbajcie więc o Waszą miłość i dopuście do działania tę część siebie, która jest łagodna, wrażliwa, delikatna i subtelna. Sam początek roku to czas na przejście ze związków tymczasowych do stałych, a dla Byków, które są singlami taka rada: skupcie się na randkowaniu z jedną osobą. To może być naprawdę coś dla Was bardzo obiecującego, a nawet doprowadzić do poważnych deklaracji pod koniec roku.

PRACA I PIENIĄDZE: Sprawy finansowe będą w tym roku dla Was, oprócz uczuć, najważniejsze. Chętnie zajmiecie się planowaniem większych inwestycji i lokowaniem oszczędności. W pierwszej połowie roku nie będziecie wzorem ani cierpliwości ani wyrozumiałości dla “time wasters”. Kto sądzi, że może Was wykorzystywać lub poganiać, ten bardzo się pomyli. Staniecie się zdecydowani, znacznie bardziej uparci w dążeniu do celu i pewni siebie. Rodzina albo ktoś z bliskich znajomych okaże się dla Was źródłem nowych pomysłów i inspiracji. Niektóre Byki mogą liczyć na ciekawe wiadomości od dalekich krewnych z zagranicy lub nawet zaskakujące wiadomości, które dotyczą spadku. Zainteresujcie się więc osobiście wszystkimi urzędowymi sprawami i zadbajcie o porządek w dokumentach. Ten rok będzie bardzo sprzyjający finansowo.

Bliźnięta (21.05– 20.06)

ZDROWIE: Rok 2024 zapowiada się dla Ciebie rokiem wielkiej przemiany. Tak, jak porzucałeś do tej pory diety i zdrowe nawyki w połowie drogi, tak teraz – nareszcie – się zaweźmiesz! Tak trzymaj nie tylko do końca roku. Samozaparcia w dążeniu do świetnej sylwetki i przejścia na dobrą dietę można Ci będzie w tym roku pozazdrościć. Jeszcze na początku roku po głośnych zapowiedziach zmian będziesz chciał za chwilę znowu porzucić zdrowe początki, to już w lutym systematycznie będziesz wdrażać nowy styl życia, który w drugiej połowie roku da Ci ogromną satysfakcję i doskonałe wyniki badań. Spadnie podwyższone ciśnienie krwi, a za to podwyższy się libido i psychiczne samopoczucie. Oby tak dalej!

MIŁOŚĆ: Jeśli jesteś singlem, w tym roku uświadomisz sobie, że czasami nie warto się spieszyć przy poznawaniu nowych osób. Skupisz się teraz bardziej na umocnieniu swojej pozycji społecznej niż na poszukiwaniu swojej bratniej duszy. Skorzystasz z tego, że nic nie musisz, a sam/sama doskonale się czujesz we własnym towarzystwie. Przeanalizujesz wiele kwestii i przywrócisz stałą wewnętrzną równowagę, zanim zdecydujesz się na nowy krok. Na przełomie marca i kwietnia zdarzy się coś, co zmieni temperaturę Twoich uczuć nie do poznania. Jeśli jesteś w związku, z większą spontanicznością będziesz wyrażać swoje uczucia. Już w drugiej połowie lutego zawalczysz o przyszłość tej relacji, w której teraz jesteś. Nawet jeśli czekają Was pewne burze, będziesz w stanie zrobić wiele, aby uratować ten związek i rozproszyć wszelkie nieporozumienia.

PRACA I PIENIĄDZE: W lipcu lub na początku sierpnia planety szykują dla Ciebie zupełnie nową drogę zawodową. Całkiem możliwe, że skończysz jakiś kurs całkowicie przekierowujący Twoją dotychczasową ścieżkę kariery. Zacznij patrzeć na pewne sprawy z różnych punktów widzenia, otwórz się na nowości. Nie pozwól, aby ktokolwiek próbował kierować Twoją karierą, bo sam doskonale wiesz, co jest dla Ciebie dobre. Zakasaj więc rękawy, głowa do góry i nie martw się o przyszłość, bo rokowania są świetne.

Rak (21.06 – 22.07)

ZDROWIE: Uważaj w nowym roku na to, aby nie nadwyrężać swojego zdrowia. Zrób sobie podstawowe badania, sprawdź czy wszystko w normie. Co do diety – niezbędne będą zmiany, bo lubisz i tłusto zjeść i nie gardzisz słodkościami pod ręką., Dobrze Ci jednak zrobi Ci chociaż tydzień detoksu, a najlepiej zmiana nawyków żywieniowych na stałe. Pij mniej wina i piwa, a więcej herbat ziołowych i wody. Koniecznie też ogranicz sól, cukier. Jeśli chcesz rzucić palenie – ten rok będzie idealny na to. Gwiazdy w 2024 roku będą Cię wspierać w porzucaniu złych nawyków i uzależnień, więc powinno Ci się udać.

MIŁOŚĆ: Rok 2024 będzie rokiem umacniającym Wasz związek, może się też okazać, że dojdzie do zaręczyn, a niewykluczone, że i planów ślubnych. Będziesz w tym roku znacznie bardziej zdeterminowany do utrzymania swojej relacji. Zrobisz więc wszystko, aby na nowo rozpalić iskrę między Wami i stworzyć poważne plany na przyszłość. Rok 2023 był dla Raków rokiem wielu zmian, zwłaszcza wewnętrznych, ale i w stałym otoczeniu. Single dostaną na początku wakacji wiatru w żagle, w czerwcu będziecie brylować i szaleć. Uwolni się w Was najbardziej pociągająca część osobowości i nie będziecie mogły opędzić się od adoratorów. Już w październiku gwiazdy szykują Wam jednak spotkanie, które może zmienić Wasze życie w wyjątkowy sposób.

PRACA I PIENIĄDZE: Rok 2024 to rok poprawy życia zawodowego oraz kariery, który przyczyni się do wielkiego sukcesu. Ten rok nie będzie dla Ciebie rokiem odpoczynku. Już w styczniu, czyjeś dobre rady powinny naprowadzić Cię na dobry tor. Jeśli w poprzednim roku trochę błądziłeś zawodowo i nie do końca spełniałeś się w tym, co robiłeś – rok 2024 okaże się rokiem przełomowym. Nie przyj na oślep bez konkretnego planu, słuchaj bardziej doświadczonych od siebie, a już w okolicach kwietnia możesz dostać wielką zawodową szansę, a co za tym idzie Twój status finansowy wejdzie na zupełnie inny poziom. Pod koniec roku, powinieneś dołożyć wszelkich starań, aby uzyskać pozycję lidera, jeśli chcesz nadal piąć się do góry. To powinno się udać!

Horoskop dla Lwa (23.07 – 22.08)

ZDROWIE: Rok 2024 powinien być dla Was rokiem szczególnej dbałości o zdrowie. Zawsze wydawało Wam się, że “jakoś to będzie” i mało uwagi przykładaliście do tego jak i czym się odżywiacie. Taka “szarpanina” dokonała w Waszym organizmie pewnych spustoszeń. Zwłaszcza pod kątem wysokiego poziomu cholesterolu. Warto jednak zacząć powoli zmieniać swoje nawyki, postarać się bardziej o zróżnicowaną dietę, ale i mocniejsze skupienie na aktywności fizycznej, bo w ostatnim roku Wasze aktywne życie nieco “kulało”. Samozaparcie i samodyscyplina – te dwa słowa będą Wam w nowym roku bardzo potrzebne.

MIŁOŚĆ: W roku 2024 kwitnąć będzie Wasze życie uczuciowe. Obojętne czy jesteście w związku czy też poszukujecie jeszcze swojej drugiej połówki. W jednym i drugim przypadku ten rok będzie wręcz wzorcowy i obfitujący w piękne momenty. Pary mieszkające ze sobą będą się cieszyć z osiągniętej stabilizacji, nie będą czuć potrzeby rewolucji ani potrzeby zmian. Docenicie, co w Waszym związku już razem osiągnęliście. Żadne z Was nie będzie miało potrzeby przewartościowań ani przemeblowywania Waszych uczuć. Wszelkie niepokojące sytuacje macie już za sobą, teraz pozostaje się tylko cieszyć sobą. Niech ten rok będzie podsumowaniem Waszych wcześniejszych starań. Single w nowym roku mogą przeżyć ogromne zaskoczenie. Ktoś, kto podawał się za Waszego bliskiego przyjaciela już w połowie marca zmieni całkowicie taktykę i odsłoni swoje karty. Karty miłości… Nie warto więc przed tym uciekać, bo los wyznaczył Wam inną zupełnie inną przyszłość. Razem… na dobre i na złe.

PRACA I PIENIĄDZE: Zaakceptujcie nowe drogi, bo okażą się bardziej interesujące oraz inspirujące niż w poprzednim roku, a na ich końcu czeka Was rozwój i satysfakcja. Pokonując wszelkie przeszkody, które wydawały się nie do pokonania – poczujecie w pierwszym kwartale nowego roku ogromną moc i siłę działania. Warto otworzyć się na to, co i tak nieuniknione. Do pierwszej połowy lutego skupicie się na sprawach zawodowych, chociaż kontakty z partnerami biznesowymi czy kolegami z pracy okażą się trudne i wymagające. Dla niektórych Lwów rok 2024 będzie rokiem pełnym przemian i radykalnych zmian, do których będziecie musieli się przystosować bez względu na to, czy Wam się to podoba, czy nie. Czasami po prostu lepiej jest pomilczeć…

Panna (23.08 – 22.09)

ZDROWIE: Ten rok nie powinien być trudny pod względem problemów zdrowotnych, ale musicie zweryfikować dietę, bo od dłuższego czasu macie problemy z żołądkiem i trawieniem. Może warto udać się do dietetyka, aby wykluczyć z codziennego jadłospisu szkodzące Wam produkty. Jeśli do tej pory nie zrobiłyście Panny podstawowych testów z krwi – styczeń to będzie najlepszy czas na to. Coraz ciężej się dostać do GP, ale warto wyniki testów z nim skonsultować. Nie zaszkodzi też suplementacja witaminami, a już najlepiej, jeśli po prostu wdrożycie więcej świeżych warzyw i owoców do Waszej codziennej diety.

MIŁOŚĆ: Początek roku przyniesie Pannom wiele szalonych i niezapomnianych momentów. Będziecie silni, pełni wigoru i pewności siebie, a to będzie bardzo mocno przyciągać do Was spragnionych wrażeń przedstawicieli płci przeciwnej. Musicie jednak bardzo uważać komu okazujecie swoje zainteresowanie, bo wśród tych wszystkich fanów, fanek i adoratorów najwięcej będzie miłośników jednorazowych przygód, a to nie jest dla Was dobre. Wielu z Was już na przełomie kwietnia i maja spotka kogoś, kto całkowicie zmieni Wasz pogląd na miłość. Oddacie się więc początkującemu uczuciu w stu procentach i zaczniecie budować nową przyszłość. Nie rozpamiętujcie złych doświadczeń. Ta osoba zasługuje na zaufanie.

PRACA I PIENIĄDZE: Rok 2024 będzie dla osób spod znaku Panny pod względem sukcesów zawodowych i finansowych bardzo dobry. W niemal każdej dziedzinie życia możecie liczyć na pomyślne zmiany. Nagle wszystko, co dobre przyspieszy, a sukcesy i dobre wieści dadzą taki efekt, że szybko zaczniecie wychodzić z kryzysu. Pozbędziecie się nareszcie uporczywych problemów i niepowodzeń. Tak, jak kryzys dał Wam się mocno we znaki w ostatnich miesiącach, tak już w drugiej połowie stycznia będziecie mogli chociaż na chwilę o tym, co złe zapomnieć i finansowo odetchnąć. Odzyskacie kontrolę nad swoim życiem zawodowym i przede wszystkim finansami. Wzmocnicie swoją pozycję w pracy, szef zacznie Wam okazywać szacunek i powierzać trudne, ale doskonale płatne zadania. To doskonały czas na duże, odważne przedsięwzięcia biznesowe, trudną rozmowę kwalifikacyjną, skomplikowane i stresujące negocjacje, otwarcie własnej firmy. Będziecie doskonale panować nad swoimi emocjami, nie poddacie się presji otoczenia, nie pozwolicie się też nikomu prowokować ani dominować. Ten rok należeć będzie do Was Drogie Panny!

Waga (23.09 – 22.10)

ZDROWIE: Najbliższe tygodnie mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i kondycji tak psychicznej jak i fizycznej. Po roku wytężonej pracy zacznie u Was nieco szwankować układ odpornościowy , więc zbadaj koniecznie ciśnienie i zrób podstawowe badania z krwi. Na początku marca mogą się pojawić jakieś głębsze problemy ze zdrowiem, nie bagatelizujcie ich. Warto się suplementować witaminami, pomyśleć o zdrowiu w szerszym znaczeniu.

MIŁOŚĆ: W nowym roku w stałych związkach zapowiada się długotrwałe, wzajemne zrozumienie i harmonia. Miłość jak się patrzy! Pomoże Wam w tym dążenie do realizacji wspólnych planów na przyszłość. Nie zbaczajcie więc z tej drogi, a Wasz związek czekać będzie naprawdę dobry rok. To, nad czym koniecznie musicie w nowym roku popracować – to nad dobrą komunikacją w związkach. Jeśli single, wertując aplikacje randkowe są już niezmiernie znudzone, mają dość i uważają, że to nie ma najmniejszego sensu – już na przełomie stycznia i lutego bardzo się zdziwicie, jaki los potrafi być przewrotny. Stanie się nieuchronne: zaleje Was fala miłości do kogoś, kto na pozór nie spełniał wcale Waszych wieloletnich oczekiwań. Czeka Was bardzo ciekawy związek, w którym będziecie się musieli ciągle czegoś nowego uczyć, aby nadążyć za partnerem, który będzie parł do przodu jak szalony. Z korzyścią dla Waszego nowego związku.

PRACA I PIENIĄDZE: W tym roku, po wielu miesiącach dążenia do osiągnięcia zamierzonych celów, nadarzy się nareszcie sposobność, aby Wasze marzenia doszły do skutku. Cały poprzedni rok był dla Was czasem ciężkiej pracy, piętrzących się problemów i niepewności. Problemy jakie Was spotkały w roku 2022 związane były z nowym przedsięwzięciem, podejmowaliście duże ryzyko w całkiem niepewnych czasach. W nowym roku nareszcie poczujecie, że możecie poluzować pas. Zobaczycie to zwłaszcza na koncie bankowym. Doceńcie to, jak bardzo Wasze starania były potrzebne i ile wysiłku w to włożyliście w poprzednim roku. Finansowo rok 2024 zapowiada się Wam doskonale, a nie tylko stabilnie.

Skorpion (23.10-21.11)

ZDROWIE: Cały 2024 rok zapowiada się Wam stabilnie, bez większych zdrowotnych problemów. Nie obawiajcie się jednak wysiłku fizycznego. Zamieńcie czasami pilota do Netflixa na buty treningowe. Lekkie przeziębienia i nadmierny apetyt – tak w skrócie można powiedzieć o tym, co ewentualnie może Was zdrowotnie spotkać w 2024 roku. Pilnujcie więc dobrej diety, wspomagajcie się witaminami, pijcie zdrowe herbatki, w styczniu może się pojawić nadmierna drażliwość i zmęczenie.

MIŁOŚĆ: W 2024 roku Wasze życie towarzyskie stanie się aktywniejsze, a co za tym idzie poznacie mnóstwo nowych, interesujących ludzi. Znajdą się wśród nich także ci, którzy będą się chcieli do Was zbliżyć mocniej nie bacząc na to,czy jesteście singlami czy trwacie w związkach. Uważajcie, bo istnieje ryzyko romansu, zwłaszcza wtedy, kiedy jesteście w stałych związkach… Na horyzoncie może się pojawić nawet i groźba rozstania, gdyż zauroczenie tą osobą może się przekształcić w coś silniejszego. Bywa i tak w życiu, że rewolucje są do czegoś w życiu par potrzebne, dlatego wiele par pod koniec roku będzie chciało zakończyć swój wieloletni związek i zacząć nowe życie. Nie bójcie się nieznanego, skoro tak łatwo zostawiliście za sobą kilka lat – coś musiało być wypalone i wygaszone. U singli ten rok będzie rokiem bardziej pełnym przygód i chwilowych uniesień niż stabilnej miłości. Czasami warto ryzykować!

PRACA I PIENIĄDZE: Skorpiony już od samego początku roku będą głównie zajęte organizacją swojej zawodowej codzienności. Na przełomie stycznia i lutego zostaną Wam powierzone zupełnie nowe obowiązki w pracy, a wiele spraw będzie wymagało uporządkowania i doprowadzenia do końca. Trzeba więc będzie się skupić na priorytetach i dobrze wszystko zaplanować, aby wszystko skończyło się dobrze. Jeśli skutecznie doprowadzicie dany Wam projekt do końca, w połowie roku czeka Was awans lub znaczna podwyżka, warto więc się starać i skupić na tym, co do zrobienia. Pierwsza połowa roku wiązać się będzie z trudnościami w komunikacji z niektórymi osobami w pracy, wystąpią też pewne trudności w porozumieniu, ale Wasze interpersonalne zdolności załagodzą spory. Najgorsze, co możecie w tej sytuacji zrobić, to zastosować presję oraz siłę, ponieważ napotkacie wtedy sprzeciw trudny do pokonania. Ważne będzie tutaj wyważenie i Wasz wewnętrzny spokój.

Strzelec (22.11-21.12)

ZDROWIE: Nie pozwól, aby niepokój zawładnął Tobą na dobre. Skup się na poznaniu metod odstresowywania, bo jeśli nie opanujesz stresu, to pociągnie za sobą słabość zarówno pod względem psychicznym, jak i fizycznym. Powinieneś zacząć pracować nad umocnieniem swojej siły psychicznej. Jeśli chodzi o zdrowie fizyczne – niech 2024 to będzie rok, w którym na dobre rozpoczniesz jakąś aktywność fizyczną, dzięki której będziesz mógł się wyszaleć i skierować energię w dobrym kierunku. Nie przesadzaj też z ilością codziennych zajęć, daj organizmowi odpocząć, skup się na tym, aby ten rok był też czasem, w którym nic nie musisz, a możesz.

MIŁOŚĆ: Twoje relacje z drugą połówką w tym roku diametralnie się poprawią, ponieważ uda Wam się zakończyć z sukcesem problemy, które do tej pory stały na przeszkodzie Waszemu związkowi. Będziecie z tego powodu bardzo zadowoleni, jednak nie łudź się, że teraz już będziecie żyć razem i bezproblemowo długo i szczęśliwie. Małe problemy będą się co jakiś czas pojawiać i… znikać, jeśli w porę je zauważycie i przyłożycie się do ich rozwiązania. Jeśli w tym roku mocniej skupicie się nad naprawą Waszej relacji może się okazać, że odnajdziecie w tym szczęście i oboje zrozumiecie, że jesteście sobie przeznaczeni. W drugiej połowie roku ktoś będzie chciał zburzyć Waszą sielankę i na siłę rozdzielić was plotkami. Jeśli chcecie przetrwać jako para – postarajcie się o to, aby ktoś niepowołany nie dostał się między Was. Single poczują dużą moc sprawczą już na samym początku roku. Zmiana fryzury, nowe ciuchy, wizyta u kosmetyczki pozwolą Wam na spojrzenie na siebie znacznie przychylniej i da Wam dużą wiarę w swoje możliwości, a Wasza pewność siebie będzie miała przełożenie na Wasze powodzenie u płci przeciwnej. Do boju!

PRACA I PIENIĄDZE: Dobrze zapowiada się początek roku zawodowo. Już w pierwszej połowie lutego w pracy możesz się spodziewać bardzo miłego wydarzenia. ponieważ uda Ci się doprowadzić do pomyślnego końca jakąś ważną dla Ciebie sprawę, która do tej pory spędzała Ci sen z powiek. Nie musisz się tym już przejmować, tylko zadbaj o to, aby wyciągnąć z tego odpowiednią naukę. Nie upieraj się w tym roku przy jakiejś dużej inwestycji, bo całe Twoje otoczenie odradza Ci inwestowanie w jakieś niepewne przedsięwzięcie, a Ty nie chcesz odpuścić. Posłuchaj dobrych rad, bo są szczere i analityczne. Przeczekaj ten rok z dużymi inwestycjami. Możliwe, że pod koniec sierpnia i na początku września pojawi się jakiś ciekawy pomysł do realizacji. Wtedy będziesz mógł pomyśleć nad mądrym zainwestowaniem swoich oszczędności. Rada na ten rok: słuchaj mądrych ludzi wokół siebie.

Koziorożec (22.12 – 19.01)

ZDROWIE: Na początku nowego roku możesz się poczuć bez energii, bez chęci do zmian i będziesz w gorszym nastroju. Zaczniesz narzekać na… niemal wszystko. Zaplanuj po prostu wizytę u GP, zrób sobie jeszcze w styczniu badania, a Twoja niepewność szybko zostanie rozwiana. Nie zapowiada się nic poważnego, wszystkiemu winne jest przemęczenie i jakieś zadawnione, niedoleczone sprawy. Na pewno wiesz jak zdrowie psychiczne i fizyczne są ze sobą mocno powiązane, nie zapominaj więc również o swojej psyche. Więcej relaksu i odpoczynku na pewno pomoże Ci się poczuć lepiej. Pilnuj jednak swojej diety, włącz umiarkowane aktywności – pod koniec lutego poczujesz się znacznie lepiej.

MIŁOŚĆ: W miłości najciekawsze wydarzenia czekają Cię już w drugiej połowie lutego. Będziesz mieć powodzenie, ale uważaj, bo odgrzewane romanse mogą jednak na dłuższą metę okazać się nudne. Szukaj kogoś nowego, z dobrą energią i pozytywnym podejściem do życia. Unikaj malkontentów i wampirów energetycznych w swoim otoczeniu, bo masz podatny charakter i łatwo udzielają Ci się emocje innych osób. Single będą się dobrze bawić i wszędzie tam, gdzie się pojawią, skupią na sobie uwagę. Gwiazdy w tym roku sprzyjają ciekawym znajomościom, jednak Ty bardziej będziesz flirtować, żeby poczuć się znowu pożądanym i pochłonie Cię zabawa, niż szukanie kogoś na poważnie. Koziorożce będące w związkach czeka udany rok. Okaże się, że praca nad sobą, a zwłaszcza nad zazdrością, która jest dużą przeszkodą w Waszych związkach, przyniesie dobre efekty i da Wam coraz więcej zadowolenia. Nie zapominajcie w tym roku, aby częściej okazywać drugiej połówce jak Wam zależy na Waszym związku. Najlepiej zrobią Wam wspólne kilkudniowe wypady w nieznane, które umocnią Wasz związek i przywiązanie, dodadzą też nieco pikanterii waszemu związkowi.

PRACA I PIENIĄDZE: Zawodowo rok ten pełen będzie wysiłku i skupienia, ale zostaniesz za to Koziorożcu bardzo dobrze wynagrodzony. Oprócz tłuściutkich cyferek na koncie możesz się też spodziewać nie lada awansu. Całkiem możliwe, że stanie się to na przełomie września i października. Bądź dla siebie miły, ale i asertywny, nie daj sobie wskakiwać na głowę ludziom, którzy chcą zburzyć Twój spokój. W zespole ludzi, z którymi współpracujecie jest kilka osób, które chcą Cię wyeliminować z gry, podebrać zasłużony awans czy podebrać lepiej płatny projekt. Nie daj się nikomu prowokować, bądź czujny cały rok i rób swoje.

Wodnik (20.01-18.02)

ZDROWIE: W tym roku rada jest taka: Wyluzuj trochę, zwolnij bieg. Zadbaj w tym roku o aktywność fizyczną, systematyczne badania. Zainteresuj się technikami medytacji, zrób sobie domowe spa, pooglądaj rozluźniające filmy, poczytaj dobrą książkę. Nie trzeba życia traktować jedynie w kategoriach zadaniowych, wiosną masz szansę zaspokoić od dawna zagłuszone pragnienia kochania samego siebie. Ważne, abyś nie zaniedbał podstawowych badań, na początku roku mogą się pojawić problemy z gardłem i częstymi przeziębieniami. Nie bagatelizuj ich, aby nie przeobraziły się w coś poważniejszego. Dbaj o siebie.

MIŁOŚĆ: 2024 rok okaże się przełomowy dla Wodników przede wszystkim w życiu uczuciowym. Nie tylko zmienicie swoje nastawienie do stałych związków, ale niejeden z Was właśnie w tym roku albo podaruje, albo otrzyma pierścionek zaręczynowy, albo wyrazi się jasno na temat bliskiej – wspólnej – przyszłości . Wakacje zmienią u Was bardzo wiele. Właśnie wtedy ktoś, kto w styczniu zawróci Wam głowie od pierwszego spotkania – bez zbędnego owijania w bawełnę określi się co do uczuć względem Was. Nie warto się za długo zastanawiać, bo ciągnie Was do siebie i jedno bez drugiego nie będzie miało łatwego życia. Warto popracować nad komunikacją i stawiać pewne granice, a wszystko powinno się dobrze ułożyć. Single cały rok 2023 szukały ideału, jednak 2024 rok zapowiada się dla Was bardzo ciekawie. Wiosną nadarzy się okazja, której przegapić nie powinniście. Dostaniecie zaproszenie na randkę i będzie to dla Was przełomowa chwila w dotychczasowym życiu. Wielu Wodników nagle uświadomiło sobie, że nie musi już samotnie ogarniać uczuciowego rozgardiaszu, bo koło siebie ma kogoś, o kim zawsze marzył.

PRACA I PIENIĄDZE: Zaufajcie swojej intuicji, ten rok zawodowo i finansowo będzie dla Was bardzo pomyślny. Osiągniecie jakiś sukces, który jest Wam pisany, a którego kompletnie się nie spodziewaliście. Dzięki temu sukcesowi osiągniecie wyższy status zawodowy, a dzięki temu z kolei, Wasze zarobki znacznie się poprawią. Najbardziej obiecująca będzie pierwsza połowa roku i przyniesie Wam nowe kontakty zawodowe oraz nowe możliwości. W drugiej części marca po prostu spokojnie realizujcie swoje plany. Co do spraw zadawnionych – szukajcie nowych rozwiązań Waszych starych problemów. Zastanówcie się nad swoimi planami, czy wszystkie są Wam potrzebne, może warto z niektórych zrezygnować.

Ryby (19.02 – 20.03)

ZDROWIE: W 2024 roku układ gwiazd dla Ryb jest bardzo konkretny w kwestii Waszego zdrowia. Jeśli w swoje codzienne życie wdrożycie samodyscyplinę i zaczniecie systematycznie dbać o siebie, wprowadzicie w swoją codzienność chociaż 20-30 minut sportu, wyrzucicie śmieciowe przekąski ze swojego menu, zerkniecie na nowe trendy w fitness – to nie powinniście mieć w tym roku żadnych problemów ze zdrowiem. Pamiętajcie: samodyscyplina będzie u Ciebie kluczem do pozostania w dobrej zdrowotnej kondycji. Zamiast więc wchodzić w nowy rok ze starymi przyzwyczajeniami – rozdajcie sobie nowe karty!

MIŁOŚĆ: w nowym roku nie będzie miejsca na nudę w życiu uczuciowym, bo gwiazdy szykują coś zupełnie innego. Która para miała się rozpaść, to się już rozstała w minionym roku, która z kolei miała przetrwać najgorszy okres i dobrnęła do nowego – ma szansę na umocnienie. Jeśli jesteś w długoletnim związku, możliwe będzie w marcu odnowienie namiętności, pożądania i miłość zacznie swoją magię na nowo. Uczucia,jeszcze pod koniec roku niepewne, teraz mają szansę zapłonąć na nowo i to ze zdwojoną siłą. Bądź więc spokojny o miłość w związkach, bo jeśli przetrwała najgorsze testy – będzie silna i trwała. Single mogą się uwikłać w związek, który nie będzie rokował na przyszłość, ponieważ ta osoba nie będzie do końca wolna. Ktoś będzie Cię wikłał w nieczystą grę, w której będą trzy, a nie dwie osoby. Przekonasz się o tym już pod koniec marca. Jeśli chcesz stresu, niepewności i przepłakanych nocy – możesz w to brnąć, jednak jeśli wolisz spokój – uważaj na osoby spod znaku Bliźniąt i Skorpiona.

PRACA I PIENIĄDZE: Nadrabiaj zaległości i pilnuj swoich spraw, a pod koniec kwietnia pojawią się nagrody i większe pieniądze. Sprawy administracyjne będą Cię na początku roku nieco bardziej absorbować niż sprawy rodzinne i spotkania w gronie przyjaciół, ale nie pójdzie ten czas na marne. Skup się na dokończeniu projektu, a będzie Ci niebawem dane wiele nowych możliwości: awans, znacznie lepsze stanowisko i sprzyjający rozwojowi kariery nowy szef. Pod koniec roku możliwe będą duże roszady i konflikty w Twojej firmie, ale Ty wyjdziesz z nich zwycięsko.