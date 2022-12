Wielki finał za nami. Pojedynek Mbape – Messi. „Albiceleste” wracają do Ameryki z pucharem

Jak padały bramki i jak Messi przeszedł do historii stając się żywą legendą sportu?

Relację z mistrzostw świata w piłce nożnej 2022 w Katarze na łamach „Polish Express” sponsoruje firma SOKOŁÓW producent m.in. kabanosów polskich i argentyńskich!

Argentyna po raz trzeci zdobywa Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Lionel Messi przechodzi do historii piłki nożnej w magiczny sposób, stając się żywą legendą sportu. Wygrana po emocjonującym meczu w karnych 4-2 i 3-3 (2-2) w regulaminowym czasie w bramkach to podsumowanie niesamowitego turnieju podopiecznych Lionela Scaloniego, trenera Argentyny. Na uznanie zasłużyła również Francja, po raz drugi pod rząd dochodząc do finału Mundialu.

„Trójkolorowi” do meczu przystępowali po problemach zdrowotnych, gdyż szatnię w ciągu ostatnich kilku dni spustoszył wirus. Zachorowali: Upamecano, Adrian Rabiot, Kingsley Coman, Raphael Varane i Ibrahima Konate, ale o sile zespołu mieli stanowić inni. Przede wszystkim ofensywa: Giroud, Griezmann, Dembele oraz oczywiście Kylian Mbappé, który miał rozegrać swoją własną rywalizację z Messim o tytuł najlepszego piłkarza turnieju.

Podczas meczu mieliśmy poznać również najlepszego strzelca tego turnieju. Przed finałem szansę na ten tytuł miało 4 piłkarzy:

5 bramek Kylian Mbappe (Francja)

5 bramek Lionel Messi (Argentyna)

4 bramki Julián Álvarez (Argentyna)

4 bramki Olivier Girond (Francja)

Dla Leo Messiego to była ostatnia szansa na wygranie mundialu. Tego trofeum brakowało mu do spełnienia i czuć było, że podchodzi do tego Mundialu wyjątkowo. Ostatecznie w kronikach futbolu będzie mu odnotowane poprowadzenie swojej reprezentacji do triumfu.

Jak padały bramki? Szalona gonitwa za wynikiem

1-0: w 21 minucie polski sędzia, Marciniak wskazał na jedenasty metr, odgwizdując faul Ousmane'a Dembele na Angelu Di Marii. 6 bramkę w turnieju strzelił z karnego Messi.

2-0: w 36 minucie świetne podanie od Alexisa Mac Allistera zamienił na bramkę Di Maria

Do 80. minuty meczu Argentyna grała bajeczne spotkanie, świetnie odcinając od podań Mbape. Wydawało się, że Francja już nie powinna nawiązać walki, wystarczy nadmienić, że podopieczni Didiera Deschampsa do przerwy nie oddali żadnego strzału. Później jednak odezwał się geniusz Mbape, któremu wystarczyło dwie minuty, aby poprowadzić Francję do dogrywki

2-1: w 80 minucie Mbape wykorzystuje karnego dla Francji, kiedy w niepotrzebny sposób Otamendi sfaulował Kolo Muanim

2-2: w 82 minucie Mbape pięknym uderzeniem z powietrza wyrównuje stan meczu

W dogrywce Argentyna wydawałoby się powoli opada z sił, ale to było tylko złudzenie.

3-2: w 108 minucie Messi z bliska dobił strzał kolegi z drużyny Aregentyny

Francja również walczyła do końca i to się opłaciło, kiedy obrońca Argentyny, Gonzalo Montiel zablokował w polu karnym strzał Francuzów. I to dało drugą już bramkę z przysłowiowego „wapna”.

3-3: w 118 minucie Mbape z karnego, zdobywa siódmą bramkę w Mundialu, a jednocześnie dającą hat-tricka w finale i tytuł króla strzelców w turnieju.

W konkursie jedenastek Francja zepsuła aż dwie swoje szanse, przy dużym udziale bramkarza Argentyny Emilio Martineza, który wyczuł m.in. Kingsleya Comana. Presji nie wytrzymał również Tchouameni. Południowoamerykański zespół w karnych okazał się bezbłędny.

Argentyna wygrywając poraz trzeci Mundial (wcześniej w 1978 oraz w 1986), awansowała na trzecie miejsce w tabeli wszechczasów. Ten finał z pewnością przejdzie do historii. Dla wielu to był najlepszy finał w historii piłki nożnej. Wszystko za sprawą ciągłych, niesamowitych zwrotów akcji, świetnej gry obu tytanów piłki nożnej: Lionela Messiego i Kyliana Mbappe. Dramatyczna gonitwa trójkolorowych za wynikiem sprawiła, że emocje towarzyszyły nam przez całe spotkanie. Właśnie dzięki takim emocjom piłka nożna jest kochana na świecie. Ostatecznie zwyciężyła Argentyna, ale wynik był praktycznie otwarty do samego końca.

Po meczu przyznano również indywidualne wyróżnienia:

najlepszy młodzieżowiec Mundialu: Enzo Jeremias Fernandez (Argentyna, 21 lat)

najlepszy bramkarz: Emiliano Martinez (Argentyna)

najlepszy strzelec: Kylian Mbappe (Francja, 8 goli)

najlepszy piłkarz turnieju: Lionel Messi (Argentyna, 7 goli)

Warto na koniec zwrócić uwagę na polskie akcenty finału Mundialu. Pierwszy raz w historii, finał Mundialu jako sędzia główny, arbitrował wspomniany już Polak, Szymon Marciniak. Wraz z Marciniakiem w obsadzie sędziowskiej finału znaleźli się Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki, którzy byli sędziami liniowymi. Ojciec Tomasza Listkiewicza, Michał, sędziował na linii finał w 1990 roku Argentynie z Niemcami z wielkim Diego Maradona. Nie sposób zauważyć że w finale grały dwie drużyny, które jako jedyne pokonały Polską reprezentację w Katarze, podobnym „wyczynem” mogą pochwalić się jeszcze Australijczycy.

autor: Marcin Batko