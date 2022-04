Wielkanocny chaos na lotniskach. Kolejki, odwołane i opóźnione loty, zagubione bagaże

Fot. Getty

Tegoroczne Święta Wielkanocne to pierwsze od początku pandemii święta zasadniczo wolne od restrykcji dla podróżnych zagranicznych. Wzmożony ruch paraliżuje lotniska, drogi, porty i ruch kolejowy.

Miliony mieszkańców Wielkiej Brytanii zdecydowało się na podróż na wielkanocny weekend – tym bardziej, że pogoda wyjątkowo dopisuje. Takiego natężenia ruchu we wszystkich środkach transportu nie widziano od początku pandemii, a przewoźnicy i zarządy infrastruktury często nie zdążyły się przygotować na takie oblężenie. Na problemy należy być przygotowanym wszędzie – na lotniskach, drogach, w portach czy ruchu kolejowym.

Wielu brytyjskich podróżnych zdecydowało się na podróż zagraniczną samolotem – w tej grupie jest też zapewne wielu Polaków mieszkających na Wyspach, którzy wybierają się tą drogą na święta do Polski lub też po prostu na urlop do cieplejszych krajów. Według informacji iNews, między Wielkim Piątkiem a Poniedziałkiem Wielkanocnym z Wielkiej Brytanii wyleci około 10 000 samolotów – i jest to wzrost o ponad 500 proc. w porównaniu z okresem wielkanocnym rok temu.

Niestety, podróżni donoszą o licznych problemach dotyczących różnych aspektów funckjonowania lotnisk i linii lotniczych. Już wcześniej linie takie jak British Airways czy easyJet informowały o problemach i odwoływanych lotach przed świętami – teraz jednak problem rozszerza się. Jednym z lotnisk mocniej dotkniętych utrudnieniami jest Heathrow, największe lotnisko Wielkiej Brytanii. Problemy zgłaszane są także przez podróżnych z lotnisk w Manchesterze i Birmingham, gdzie głównym problemem są gigantyczne kolejki.

@bhx_official Birmingham Airport Security queues right up to the back of the airport on the ground floor and doubling back. Airport staff prioritising people with flights less than an hour to departure, so head down to front of escalator if that’s you. pic.twitter.com/WfDozMT3le