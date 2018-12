Wielka wyprzedaż biletów lotniczych na wakacje nie tylko w Ryanairze. Promocję głosiły też linie Easy Jet, British Airways, Virgin Atlantic, Emirates, Tui i inne

Dla mieszkańców Wysp właśnie nadszedł najlepszy czas na planowanie wakacji, gdy takie linie lotnicze jak Ryanair, Easy Jet, British Airways, Virgin Atlantic czy Emirates ogłosiły wyprzedaże. Tanie bilety obowiązują nie tylko na europejskie, ale też na dalsze trasy.

W Boxing Day pisaliśmy o ogłoszeniu promocji przez Ryanaira, który sprzedaje bilety na wakacje nawet w cenie 4.88 funta. Zgodnie z ofertą irlandzkich linii do Norwegii, Danii oraz Szwecji możemy polecieć już za tę niewielką kwotę, z kolei za niecałe 10 funtów kupimy już bilety do Portugalii, Hiszpanii oraz Irlandii, a za 17 funtów do Maroka.

Ryanair nie jest jednak jedyną firmą lotniczą, która zorganizowała wyprzedaż dla swoich klientów. Dla tych, którzy zainteresowani są bardziej luksusową podróżą, mogą liniami Virgin Atlantic udać się na wyspę Barbados na Oceanie Atlantyckim za 499 funtów. Liniami Richarda Bransona możemy polecieć także w niższej niż zazwyczaj cenie na Karaiby, do Chin, Indii oraz Afryki. Wyprzedaż trwa od dzisiaj do 31 stycznia 2019 roku na podróże w przyszłym roku.

Z kolei linie lotnicze EasyJet ogłosiły 20-procentową obniżkę na aż 400 000 lotów, a promocja trwa od dzisiaj do 10 stycznia. Natomiast loty objęte wyprzedażą są w terminach od 30 stycznia do 3 lipca przyszłego roku.

Wyprzedaż w British Airways będzie trwała do 31 stycznia 2019. Brytyjskimi liniami możemy polecieć do Barcelony czy Rzymu za 99 funtów wraz z zakwaterowaniem.

Tui zorganizowało wyprzedaż do końca stycznia przyszłego roku na loty w terminach od 1 maja do 31 października 2019.

Z kolei Emirates Airlines możemy polecieć do Dubaju z lotniska Gatwick, Heathrow oraz Stansted od 379 funtów lub od 389 funtów z Birmingham czy Manchesteru. Należy przy tym wspomnieć, że wyprzedaż trwa do 31 stycznia na bilety od 31 grudnia tego roku do 30 listopada roku następnego. Zainteresowani mogą także udać się tymi liniami w podróż do Nowego Jorku i tam przywitać Nowy Rok.

