Wielka promocja Ryanaira na Halloween! Bilety UK-PL już od 19 PLN

Fot. Getty

W ostatnim czasie Ryanair ogłasza promocję za promocją. Tym razem irlandzki przewoźnik wyprzedaje bilety z okazji Halloween. Do kiedy trwa halloweenowa promocja Ryanaira? Na jakie trasy i terminy można rezerwować bilety w niższych cenach? Oto najważniejsze informacje.

Najnowsze promocja Ryanaira jest nieco inna niż poprzednie, ponieważ trwa znacznie dłużej niż 24 godziny. Bilety w okazyjnych cenach można rezerwować aż do 17 października. Jakie trasy i terminy lotów UK-PL są dostępne?

Wielka promocja Ryanaira na Halloween!

Bilety na promocję Ryanaira z okazji Halloween rezerwować można na loty, odbywające się od 9 października 2021 roku do 30 listopada 2021 roku. Należy jednak pamiętać, że ceny różnią się w zależności od konkretnego terminu, a w miarę kurczenia się dostępności poszczególnych terminów, biletów w niskich cenach będzie coraz mniej. Dodatkowo, warto wiedzieć, że w cenę biletu wliczony jest tylko mały bagaż podręczny.

Halloweenowa promocja Ryanaira obejmuje wiele polskich lotnisk, jednak – niestety – tym razem wybór lotów miedzy Polską a Wielką Brytanią nie jest duży. Co prawda, z PL do UK kupimy promocyjne bilety z aż sześciu polskich portów lotniczych, ale większość tras skierowana jest jedynie do Edynburga. Najwięcej połączeń dostępnych jest z/do Wrocławia.

Oto, jakie trasy dostępne są obecnie w halloweenowej promocji Ryanair:

Kraków – Edynburg (cena biletu od 39,00 PLN w jedną stronę)

Wrocław – Newcastle (cena biletu lotniczego od 19,00 PLN w jedną stronę)

Wrocław – Edynburg (cena biletu od 36,00 PLN w jedną stronę)

Wrocław – Liverpool (cena biletu od 36,00 PLN w jedną stronę)

Wrocław – Manchester (cena biletu lotniczego od 36,00 PLN w jedną stronę)

Wrocław – Leeds/Bradford (cena biletu od 19,00 PLN w jedną stronę)

Wrocław – Bournemouth (cena biletu od 36,00 PLN w jedną stronę)

Wrocław – Glasgow (cena biletu lotniczego od 36,00 PLN w jedną stronę)

Wrocław – Bristol (cena biletu od 39,00 PLN w jedną stronę)

Wrocław – East Midlands (cena biletu od 39,00 PLN w jedną stronę)

Wrocław – London Stansted (cena biletu od 39,00 PLN w jedną stronę)

Warszawa Modlin – Edynburg (cena biletu od 36,00 PLN w jedną stronę)

Gdańsk – Edynburg (cena biletu lotniczego od 39,00 PLN)

Poznań – Edynburg (cena biletu od 36,00 PLN w jedną stronę)

Katowice – Edynburg (cena biletu lotniczego od 36,00 PLN w jedną stronę).

Szczegóły promocji dostępne są bezpośrednio na stronie internetowej tanich linii lotniczych Ryanair.