Styl życia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2024 gra w UK – jakie imprezy WOŚP odbędą się w Irlandii Północnej i Walii?

Finał tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się coraz bardziej! 28 stycznia 2024 WOŚP gra pod hasłem „Tu wszystko gra OK!” nie tylko w Polsce, ale także w Walii oraz w Irlandii Północnej.

Finał jednej z największych akcji charytatywnych w Polsce (i nie tylko!) przypada na drugą niedzielę stycznia. W tym roku jednak odbędzie się nieco później, bo w ostatnią niedzielę tego miesi ąca, 28 stycznia 2024 roku. Mottem tegorocznej edycji jest „Tu wszystko gra OK!”. Z kolei cel 32. finału został wyrażony w haśle: „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”.

W ramach akcji zbierane będą fundusze, które następnie zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

Finały WOŚP w Walii i Irlandii Północnej

W 2024 roku WOŚP gra również w Walii i Irlandii Północnej. Na łamach „Polish Express”, w tym tekście przygotowaliśmy zestawienie imprez finałowych w tych krajach. Poniższe zestawienie opracowaliśmy na podstawie informacji przesłanych przez poszczególne sztaby.

Sztab WOŚP Newport:

W sprawie finału w Newport głos oddajemy Kamilowi Jantosowi:

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działa w Newport nieprzerwanie od 26. Finału, czyli 2018 roku. Jego założycielką i dyrygentem jest Gosia Śliwińska.

Pierwszy Finał WOŚP w 2018 r. odbył się w sali Neon w Newport, a poprowadził go człowiek-energia Paweł Binkiewicz, znany jako Biba. To wówczas wystartowało nasze flagowe wydarzenie „Przez żołądek do serca” z udziałem uczestników programu „Masterchef”, którzy z powodzeniem wciąż nam towarzyszą podczas kolejnych finałów.

W tym roku gramy z pompą po raz kolejny!

Zaczynamy już 20 stycznia! Po roku przerwy powraca do nas „Przez żołądek do serca’”. Joasia Studnica i Ania Kawa-Kułyk z programu „Masterchef” przygotują dla wszystkich fantastyczną kolację, a do spalania kalorii i na parkiet do tańca zaprosi nas DJ Cudak.

21 stycznia po raz drugi odbędzie się wspólny spacer „Razem na szczyt Pen Y Fan”, by delektować się pięknem natury. W tym roku planowane są dwa wejścia: pierwsze – dla porannych ptaszków i amatorów wschodu słońca o 5:00 rano, kolejne – o godz. 10:00. Koniecznie do nas dołączcie!

To nie wszystko! 27 stycznia w Pubie O’Neil’s w Cardiff odbędzie się super wydarzenie „Tu Wszystko Gra OK! Koncertowa Sobota”. Gwiazdą wieczoru będzie grupa, która w 2019 zdobyła nagrodę Złotego Bączka i wystąpiła pięć razy na Najpiękniejszym Festiwalu Świata, czyli zagra dla nas „Łydka Grybasa”. Już chciałoby się zaśpiewać słynne „Rapapra”.

I oczywiście 32. Finał 28 stycznia w Newport w The Pill Millenium Centre od 16:00-19:00 z licznymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Będą brokatowe tatuaże, malowanie twarzy, warsztaty małego naukowca, a także nauka tańca. Nie zabraknie również słodkich pyszności.

Sztab WOŚP Belfast:

W stolicy Irlandii finał WOŚP jest rozdzielony na 3 etapy.

21.01.2024 – Wośpowe Morsowanie w Belfaście, plaża Helens Bay.

Wszystko jest w dużej mierze zależne od pogody, jeśli nie będzie sztormu to szykujemy się do wspólnego morsowania

12:00 – zbiórka uczestników oraz publiczności

– przygotowanie stolików i grillów z przeznaczeniem na sprzedaż kiełbasek z chlebkiem lub bułeczkami

12:40 – oficjalna zbiórka pieniędzy do puszki wolontariusza WOŚP – wspólne grupowe zdjęcia

13:00 – wspólne morsowanie

13:20 – czas na przebranie się i ogrzanie

13:30 – czas na ciepłe jedzonko z grilla przy akompaniamencie grupy muzycznej

28.01.2024 – Bieg Wirtualny “Policz się z cukrzycą” – Victoria Park

Bieg rozpocznie się o godzinie 10:00. Mamy 24 aktywnych uczestników, którzy w pomarańczowych koszulkach będą przemierzać dystans 5 kilometrów.

28.01.2024 – 32. Finał WOŚP w Belfaście – “Oh Yeah” Music Centre, 15-21 Gordon Street, Belfast

Podczas finału nie zabraknie takich atrakcji jak muzyka na żywo, DJ-a, dziecięcych pokazów tanecznych, czasu na spalanie kalorii, czyli chwila dla Zumby. Przewidujemy również loterię dla dzieci oraz dorosłych, konkursy, licytacje, ciepłe jedzonko, słodkości.

Dla osób pamiętających czasy PRL-u w Polsce lub dla miłośników starych modeli samochodów – przejażdżki Fiatem 126p. Tradycją kończącą takie finały jest zawsze światełko do nieba w wykonaniu Grupy Północ Motocykliści.