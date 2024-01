Styl życia WOŚP gra w UK – jakie imprezy odbędą się w Anglii?

Finał tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się coraz bardziej! 28 stycznia 2024 WOŚP gra pod hasłem „Tu wszystko gra OK!” nie tylko w Polsce, ale także w Anglii.

Finał jednej z największych akcji charytatywnych w Polsce (i nie tylko, jak się okazuje) przypada zwykle na drugą niedzielę stycznia. W tym roku jednak sprawy mają się inaczej, bo WOŚP gra w ostatnią niedzielę tego miesiąca, 28 stycznia 2024 roku. Mottem tegorocznej edycji jest „Tu wszystko gra OK!”. Z kolei cel 32. finału został wyrażony w haśle: „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”.

W ramach akcji zbierane będą fundusze, które następnie zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

Finały WOŚP w Anglii

W 2024 roku WOŚP gra również w Anglii. Na łamach „Polish Express”, w tym tekście przygotowaliśmy zestawienie imprez finałowych w Birmingham, Coventry, Liverpoolu, Milton Keynes, Taunton, Watford, Northampton i Redditch.

Poniższe zestawienie opracowaliśmy na podstawie informacji przesłanych przez dwa sztaby funkcjonujące w Anglii oraz na podstawie danych znalezionych w mediach społecznościowych.

BIRMINGHAM:

20 stycznia odbywa się koncert rockowy na rzecz WOŚP, podczas którego zagrają cztery zespoły z różnych rejonów Anglii. Wejście jest bezpłatne, jednak prosimy o wrzucanie cegiełek do puszek wolontariuszy.

21 stycznia zapraszamy na świetlny spacer wokół Witton Lakes, podczas którego będziemy rozświetlać park po zmroku fosforyzującymi gadżetami, tatuażami, bransoletkami i innymi akcesoriami.

W piątek 27 stycznia zapraszamy na projekcję polskiego filmu “Cicha Ziemia” oraz spotkanie z jego reżyserką. Tu również cegiełki mile widziane.

Nasz Wielki Finał odbędzie się 28 stycznia 2023 w Polish Millennium House Bordesley St, Birmingham B5 5PH, Wielka Brytania.

Wystąpią:

Lokalny Zespół Pieśni i Tańca “Wieśniacy”

Karolina Węgrzyn i Banda – zespół profesjonalnych muzyków-multiinstrumentalistów grających słowiańskie i cygańskie melodie

Lasmess – grający autorskie kompozycje z gatunku bluesa

Whisky – zagrają znane i kochane klasyki bluesa i rocka, po polsku i po angielsku

The Dames – przylatują z Sopotu, w Birmingham zagrają drugi Finał z rzędu.

Gratką tego Finału będzie również możliwość spróbowania swoich sił na symulatorze lotu Airbus320 firmy Skalarki, który stanie w holu Polish Millennium House. Prócz tego, jak zwykle, mnóstwo atrakcji dla dzieci, licytacje, strefa gastro z grillem, goframi, bigosem, wata cukrową, oraz jak zwykle super atmosfera. Finał zakończy występ z ogniem podczas Światełka Do Nieba.

Więcej: https://www.facebook.com/WOSP.Bham/

COVENTRY:

Finał WOŚP odbędzie się 28.01.2024, impreza rusza od 12:00 w Coundon Social Club Shorncliffe Rd. CV6 1GP Coventry.

Czekają na was następujące atrakcje:

Zajęcia artystyczne,

malowanie twarzy,

zabawy dla dzieci w tym szykowanie kartek dla babci i dziadka,

występy zespołów i wokalistów,

licytacje.

Nie zabraknie również: loterii fantowej, degustacji ciast, pysznej garmażerki, a dla smakoszy dojedzie Food truck

Więcej na: https://www.facebook.com/events/258305640251573

LIVERPOOL:

Finał WOŚP odbędzie się 28.01.2024, impreza rusza od 12:00 (drzwi otwieramy o 11:30) w THE BLACK-E przy 1 Great George St., L1 5EW. Zakończenie zaplanowano na 19:00 tradycyjnym światełkiem do nieba w wykonaniu „Bring the Fire Project”.

W planach:

Spotkania ze sponsorami,

fotobudka,

loteria fantowa,

licytacje ze sceny,

wizyta policji i straży pożarnej,

gry i zabawy dla dzieci,

malowanie twarzy,

arts&crafts,

stroje ludowe,

warsztaty cyrkowe,

ciepłe i zimne przekąski,

gorące napoje i słodkości.

Dodatkowo mamy kilka wydarzeń około finałowych, które odbywają się już cyklicznie co roku:

13.01 – Morsowanie na Leasowe Beach

20.01 – Tradycyjny trekking: Z puszką na najwyższy szczyt Yorshire Dales – Whernside

20.01 – Bal charytatywny z sercem po drugiej stronie rzeki Mersey (na Wirral)

21.01 – Rajd rowerowy po Merseyside – 32 mile na 32 Finał

25.01 – „WhatsApp-owe” licytacje

Więcej na: https://www.facebook.com/events/763417355593585

MILTON KEYNES:

Finał WOŚP odbędzie się 28.01.2024 w MK11 – Live Music Venue, start o godzinie 14:00.

Mała Scena

Po raz pierwszy dedykowana scena specjalnie dla tych najmłodszych i trochę większych, ale i mnóstwo atrakcji dla dorosłych. Na małej scenie w przeciągu całego dnia odbędą się animacje z Izą. Wspólnie z Andrzejem Mialkowskim z nauki tańca Step by Step z Northampton zapewnią nam i naszym dzieciaczkom super przygodę z WOŚP.

Wystąpią również:

Promethidion – ludowy zespół dziecięcy

Marcin Iluzjonista

Young Bows – koncert skrzypcowy

Cameron Menzies i Fallon Sharrock – mistrzowie gry w lotki

Nkiru Arts – koncert bębnów afrykańskich

Maxwell D

Duża Scena

Poprowadzona przez naszą gwiazdę Gosię Wojdyła. Wystąpią:

zespół Hybryda

zespół Dusty

zespół The Pride

Sami Rodriguez – występ championa salsy

zespół Southern Fried People

zespół High Five

Dodatkowe atrakcje:

Nie zabraknie u nas pysznego jedzonka, ciast, bigosu, samochodów strażackich i policji, przejażdżek Wielkim Fiatem i wiele innych.

Więcej na: https://www.facebook.com/events/s/wosp-gramy-w-milton-keynes/619274680141910/

REDDITCH:

Finał WOŚP w Redditch odbędzie się 28.01.2024 roku w Redditch Borough Community Sports & Social Club, Cherry Tree Walk, Batchley, Redditch B97 6PB

Rozpoczynamy o 13:00 i bawimy się do około 20:00.

Przez cały dzień dzieci będą miały okazję poskakać w dmuchanym zamku oraz brać udział w animacjach prowadzonych przez Agnieszkę i Wiktorię Tadej z HAPPY Child. Będzie również malowanie twarzy, którym zajmie się znakomita Ewa Fortuna z Butterfly Effect.

Na zgłodniałych czekać będą między innymi przysmaki z grilla, bigos, czy też leczo.

Dzięki Mateuszowi Boroniowi będzie można przyjrzeć się z bliska kultowemu Maluchowi Fiat 126p porozmawiać o jego historii, a za sprawą licytacji nawet wybrać sie na krótką przejażdżkę w roli pasażera.

Na głównej sali odbędzie się pokaz pierwszej pomocy, a przed budynkiem stanie zabytkowy ambulans. Wystąpią takie zespoły jak LOOP Wonders, Bhangra Smash UP, Over Atlantic, Mental Dollz, a gwiazdą wieczoru, która zawita z Polski będzie LIBER wraz z wokalistką INA.

Pomiędzy występami i pokazami nie zabraknie licznych licytacji oraz konkursów i zabaw dla dzieci, oraz dorosłych. Ten wspaniały dzień zakończy Światełko do Nieba oraz pewna niespodzianka od wolontariuszy z Szefową Sztabu Katarzyną Tuchowską-Zysk na czele.

NORTHAMPTON:

Finał WOŚP odbędzie się 27 stycznia 2024 roku w Northampton Barratts Northampton Kingsthorpe Rd, Northampton NN2 6HT

Scenę rozgrzeją zespoły muzyczne bardzo zróżnicowane – każdy znajdzie coś dla siebie.

Whisky – znani są przede wszystkim ze wspaniałych odtworzeń dorobku znanego wszystkim zespołu Dżem, choć od niedawna można u nich usłyszeć także rockowo bluesowe klasyki jak “Hit the road jack” czy “Born to be wild”.

Great Adamz – wokalista afro popowy z jamajskimi utworami.

One Last Day – brytyjski zespół muzyczny grający hard rocka.

Co Ty Na To – zespół z Northampton grający sławne covery, przy których cala sala będzie się bawić razem z nami ponownie podczas tegorocznego Finału.

Ashborn – heavy metalowy zespół pełen pozytywnej energii, który rozgrzeje naszą scenę do czerwoności na koniec imprezy finałowej.

Oprócz tego czekać będzie na gości wiele niespodzianek takich jak namiot dla dzieci ze stoiskami tj: malowaniem twarzy, balonami, warkoczykami, loterią, dmuchanym zamkiem a opiekę nad tym wesołym miejscem będą sprawować nasze WOŚPowe maskotki. Jeśli komuś się marzy przejażdżka zabytkowym autobusem i takie będą dostępne już od godz.15:00

Dla miłośników starych samochodów zjedzie się Klasyczna Polonia UK a zaraz obok ciężarówka dla najmłodszych. Przygotowaliśmy również dobrze zaopatrzony sklepik, gdzie będzie można znaleźć różne pamiątki z 32. finału w Northampton oraz nasze koszulki, czapki, worki na pamiątkę.

Nikt nie wyjdzie głodny z naszej imprezy, na miejscu będziemy serwować kiełbaski z grilla, pizzę podobno najlepszą w mieście specjalnie zaproszoną przez wielbicieli Pizza Friends w naszym mieście, oprócz tego nie zabraknie stoisk z ciastami, słodyczami, watą cukrową oraz posiłków serwowanych przy barze przez Barratts Pub.

TAUNTON:

Finał WOŚP odbędzie się 28 stycznia 2024 roku w Wellspring Lesuire Centre w Taunton. Będzie trwał od godziny 12 do 18.

Atrakcje na stoiskach: paralotnia VR, z całym stelażem, stosiko filmowe, gdzie przedstawiciele Somerset Films będą uczyć dzieci, jak się produkuje filmy i jak pracuje się na zielonym ekranie, stoisko pierwszej pomocy, dmuchany zamek dla dzieci, stoisko policyjne oraz koparka.

Oprócz aukcji na scenie będziemy zagrają zespoły Moonshines Hillbillies, Flow, Goralsi. Na scenie też zagości Elsa, która zaśpiewa dla dzieci oraz Krystian Polański bitboxer. Dla dzieci będą również konkursy, malowanie twarzy, makijaże oraz wpadnie do nas Olaf i Spider-Man, który będzie robił zwierzęta z balonów oraz clown!

WATFORD:

Finał WOŚP odbędzie się 28.01.2024, impreza rusza od 11:00 w Holywell Community Centre Chaffinch Ln, Watford WD18 9QD i potrwa do 22.

Atrakcje:

Zabawa z animatorem dla dzieci,

pokaz tańca,

występy muzyczne dzieci,

pokaz magika: Mr Belldini,

pokaz pierwszej pomocy,

zumba,

licytacje,

spotkanie z pracownikami pogotowia, zwiedzanie karetki,

loterie,

aukcje,

turniej piłki nożnej.

Stoiska sprzedażowe

Spotkanie z doradcą imigracyjnym

Strefa gastro

Słodkości

Spotkanie z oficerami Wojska Polskiego stacjonującymi w Northwood

Występy zespołów: Vlittle, GlobeTrappers, SG Crew, DamLot & KRI100, Kaktus, Talkin’Loud, WnBbSquad, Kamila Witek i Paweł Pawlak

Gwiazda wieczoru: Łobuzy

Oprócz tego imprezy finałowe WOŚP odbędą się w: Bedford, Blackburn, Blackpool, Bournemouth, Bristol, Corby, Crewe, Exeter, Keighley, Leicester, Nottingham, Plymouth, Slough, Southampton, Stoke On Trent, Swindon, Telford.