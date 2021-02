Wielka kumulacja w EuroMillions! Tylko dziś do wygrania jest £176 milionów

Fot. Getty

To właśnie dziś jeden z mieszkańców Zjednoczonego Królestwa może zgarnąć największą wygraną w historii EuroMillions na Wyspach. Rekordowa kumulacja osiągnęła sumę £176 milionów!

Jeśli w dniu dzisiejszym padnie rekordowa wygrana w loterii EuroMillions, to zwycięzca zajmie miejsce dotychczasowego, anonimowego wybrańca fortuny, który w 2019 r. zgarnął £170 milionów. - Obecny jackpot jest naprawdę oszałamiający! - nie może się nadziwić Andy Carter, doradca ds. wygranych przy operatorze the UK National Lottery – Grupie Camelot. A żeby go zgarnąć wystarczy „tylko” trafnie wytypować 5 z 50 numerów oraz 2 z 12 dodatkowych liczb, tak zwanych gwiazdek. Wyniki losowania będą znane o godz. 20:45 czasu środkowoeuropejskiego, czyli o godz. 19:45 w Wielkiej Brytanii.

Oto dotychczasowi najwięksi zwycięzcy EuroMillions w UK

Przypomnijcie sobie największych zwycięzców loterii EuroMillions na Wyspach

1. Colin i Chris Weir – w 2011 r. zgarnęli £161 653 000

Małżeństwo nie przetrwało presji związanej z gigantyczną wygraną i w 2019 r. rozwiodło się. W grudniu tego samego roku zmarł Colin Weir.

2. Adrian i Gillian Bayford – w 2012 r. małżeństwo wygrało £148 656 000

Małżeństwo z 8-letnim stażem również nie przetrwało próby czasu. Gillian Bayford wystąpiła o rozwód zaledwie 15 miesięcy po wygranej.

3. Patrick i Frances Connolly – w 2019 r. małżeństwo z Irlandii Północnej zgarnęło £114 969 775

W ciągu dwóch ostatnich lat Patrick i Frances Connolly rozdali ponad połowę majątku różnorakim organizacjom charytatywnym. Para wciąż jest razem.

4.Neil Trotter – w 2014 r. wygrał £107 932 603

5. Dave i Angela Dawes – w 2011 r. para wygrała £101 203 600

Małżeństwo z Cambridgeshire ponad 1/3 wygranej rozdało rodzinie i przyjaciołom, a część pieniędzy przeznaczyło na organizacje charytatywne. Para nadal pozostaje razem.