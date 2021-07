Wielka Brytania zwiększa wysiłki na rzecz walki z „długim Covidem”. Rząd przeznaczył na ten cel £20 mln

Fot. Getty

W Wielkiej Brytanii na skutek „długiego Covidu” cierpi kilkaset tysięcy ludzi. Rząd Wielkiej Brytanii wyasygnował właśnie £20 mln na badania, które mają pomóc w leczeniu i łagodzeniu skutków zakażenia koronawirusem.

Skrajne zmęczenie, duszność, bóle głowy i tzw. mgła mózgowa (ang. brain fog) utrzymujące się nawet do 12 miesięcy od momentu zakażenia koronawirusem – to typowe objawy „długiego Covidu” (ang. „long Covid”). Z danych Office for National Statistics opublikowanych w zeszłym miesiącu wynika, że dolegliwości związane z „długim Covidem” zgłosiło lekarzom nawet 995 000, a 192 000 poinformowało, że ich zdolność do wykonywania codziennych czynności została „bardzo ograniczona”. Blisko 887 000 mieszkańców UK zaznaczyło, że problemy w ich przypadku utrzymywały się dłużej niż trzy miesiące, a 405 000 - że dłużej niż rok. Skutki „długiego Covidu” dotknęły także 13 000 dzieci poniżej 16. roku życia.

Długi Covid w UK

Co ciekawe, „długi Covid” najczęściej dotyka osoby, które samą chorobę przeszły w miarę łagodnie. I właśnie dlatego rząd brytyjski przeznaczył spore środki na zbadanie fenomenu, jakim jest ta przypadłość. Minister zdrowia Sajid Javid ogłosił, że przeprowadzonych zostanie 15 zróżnicowanych badań, w tym jedno, które obejmie 4500 uczestników. Programy badawcze mają dać odpowiedź albo przybliżyć nas do zrozumienia, czym de facto jest „długi Covid”, jak można go skutecznie leczyć oraz jakie można zastosować metody rehabilitacji. - Długi Covid może mieć poważne i wyniszczające, długoterminowe skutki dla tysięcy ludzi w Wielkiej Brytanii, co może niezwykle utrudnić im codzienne życie. Te nowe badania są absolutnie niezbędne dla poprawienia diagnozy i leczenia, a także zmiany życia tych, którzy walczą z długotrwałymi skutkami wirusa – zaznaczył Javid.