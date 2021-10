Wielka Brytania złagodzi przepisy dla kierowców ciężarówek z UE, aby poradzić sobie z kryzysem zaopatrzeniowym

Fot. Getty

Rząd Wielkiej Brytanii planuje złagodzić zasady kabotażu i pozwolić kierowcom z UE na wykonywanie większej liczby przewozów, by zaradzić obecnemu kryzysowi zaopatrzeniowemu. W sprawie trwają jeszcze konsultacje, ale wszystko wskazuje na to, że jest to jedyny sposób na to, by uratować pogrążone w zapaści łańcuchy dostaw na Wyspach.

Złagodzenie przepisów wizowych dla 5000 kierowców z UE nie spotkało się z większym odzewem i rząd Wielkiej Brytanii raczej nie ma co liczyć na to, że kierowcy ci przyjadą do UK do pracy na zaledwie kilka miesięcy. Jedynym zatem ratunkiem dla pogrążonych brakiem kierowców Brytyjczyków jest złagodzenie zasad kabotażu, które umożliwiłyby „zwiększenie produktywności” ciężarówek. Zgodnie z zapisami umowy handlowej między Wielką Brytanią a Unią Europejską, przewoźnicy z krajów Wspólnoty mają obecnie prawo wykonać dwie dodatkowe operacje kabotażowe po dostarczeniu ładunku do Wielkiej Brytanii. W razie złagodzenia przepisów dotyczących kabotażu, kierowcy z UE, pracujący dla unijnych firm transportowych, mogliby wykonać nieograniczoną ilość takich operacji przed powrotem na kontynent. I w tej sprawie trwają właśnie na Wyspach konsultacje.

Złagodzenie zasad kabotażu bardzo prawdopodobne

Konsultacje ws. złagodzenia zasad kabotażu wydają się być jednak formalnością, bowiem wszystko wskazuje na to, że jest to jedyny sposób na uratowanie pogrążonych w zapaści łańcuchów dostaw w UK. Jeśli Ministerstwo Transportu ostatecznie zdecyduje się na taki krok, to nowe reguły dotyczące przewozu towarów w obrębie UK wejdą w życie prawdopodobnie z końcem roku i będą obowiązywać sześć miesięcy. - Długoterminową odpowiedzią na problemy z łańcuchem dostaw, których obecnie doświadczamy, musi być rozwój gospodarki tutaj, w Wielkiej Brytanii, opartej na wysokich kwalifikacjach i wynagrodzeniach. Oprócz wielu innych środków, które mają pomóc branży transportu drogowego, usprawniliśmy proces testowania i ogłosiliśmy utworzenie tysięcy miejsc szkoleniowych dla nowych kierowców. Te nowe środki już działają – widzimy nawet trzy razy więcej wniosków dotyczących wydania prawa jazdy dla samochodów ciężarowych niż zwykle, a także zasłużony wzrost wynagrodzeń. [Z kolei] tymczasowe zmiany, które konsultujemy w zakresie przepisów dotyczących kabotażu, sprawią że zagraniczni przewoźnicy w Wielkiej Brytanii będą mogli efektywniej wykorzystać swój czas i zwiększyć przepływ towarów w łańcuchu dostaw w czasie wysokiego popytu – zaznaczył minister transportu Grant Shapps.