Wielka Brytania zatrudnia coraz więcej pracowników domów opieki z zagranicy

Według najnowszego raportu Wielka Brytania coraz bardziej uzależnia się od pracowników opieki z zagranicy. W ubiegłym roku wydano prawie 58 000 wiz pracowniczych dla tego sektora.

Jak pokazała analiza przeprowadzona przez Migration Observatory na Uniwersytecie w Oksfordzie, wysokie zapotrzebowanie na personel z zagranicy sprawiło, że zarówno NHS jak i domy opieki stały się „narażone na międzynarodową konkurencję dotyczącą pracowników służby zdrowia, a także na ryzyko ich wyzysku”.





Coraz więcej wiz dla pracowników domów opieki

Według raportu – w ciągu roku do marca aż 57 700 pracowników sektora opiekuńczego otrzymało wizy dla wykwalifikowanych pracowników (zgodnie z obowiązującym systemem imigracyjnym). Z kolei odsetek pracowników sektora opieki stacjonarnej, którzy zatrudnieni byli przez pracodawcę posiadającego licencję sponsora, wzrósł z 10 proc. do 39 proc. od lutego 2022 roku do marca 2023 roku. Czyli pierwszych 13 miesięcy po tym, jak pracownicy opieki uzyskali uprawnienia do otrzymania wiz dla wykwalifikowanych pracowników.

Uzależnienie od zagranicznych pracowników

Dr Madeleine Sumption, która jest dyrektorem Migration Observatory, powiedziała:

- Pracodawcy w sektorze opieki zdrowotnej i opieki odnieśli wiele korzyści z międzynarodowej rekrutacji. Jednak tak duża zależność od zagranicznych pracowników niesie ze sobą również ryzyko. Na przykład pracownicy opieki posiadający wizy tymczasowe są narażeni na wyzysk, a szybki wzrost rekrutacji za granicą sprawia, że monitorowanie wynagrodzeń i warunków pracy jest prawdziwym wyzwaniem.

Badanie zlecone przez grupę ds. zatrudnienia ReWAGE sprawdziło również, skąd pochodzą rekrutowani pracownicy opieki. W 2022 roku aż 99 proc. pracowników opieki, którzy posiadali sponsorów i otrzymało wizy pracownicze pochodziło z krajów spoza UE.

Najwięcej ich rekrutowano z Indii (33 proc.), Zimbabwe (16 proc.), Nigerii (15 proc.) i Filipin (11 proc.). Indie były także krajem, z którego Wielka Brytania rekrutowała najwięcej lekarzy (20 proc.) i pielęgniarek (46 proc.)

Z raportu wynika także, że do października 2022 roku prawie połowa (dokładnie 47 proc.) w pełni wykwalifikowanych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (zwykle specjalistów, do których trafiają pacjenci skierowani przez lekarzy pierwszego kontaktu) zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii, uzyskała swoje kwalifikacje zawodowe poza Wyspami i Irlandią.

