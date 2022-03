Wielka Brytania zamraża aktywa siedmiu rosyjskim oligarchom! Włącznie z właścicielem Chelsea – Romanem Abramowiczem

Fot. Getty

Wraz z postępem działań wojennych w Ukrainie, rząd Wielkiej Brytanii coraz aktywniej przystępuje do rozprawienia się z oligarchami posiadającymi na Wyspach znaczne aktywa. Sankcjami objęto właśnie siedmiu oligarchów, którym rząd zamroził aktywa warte miliardy funtów.

W dniu dzisiejszym rząd Wielkiej Brytanii nałożył dotkliwe sankcje na siedmiu rosyjskich oligarchów powiązanych z reżimem Władimira Putina. Poza najbardziej znanym Romanem Abramowiczem – właścicielem klubu piłkarskiego Chelsea FC, sankcje nałożone zostały także na Igora Sieczina, Olega Deripaskę, Dmitrija Lebiediewa, Andrey'a Kostina, Alexei'a Millera i Nikolai'a Tokareva. - Nie możemy być przystanią dla tych, którzy poparli okrutny atak Putina na Ukrainę – w takich słowach Boris Johnson uargumentował nałożenie sankcji na rosyjskich miliarderów, którzy prowadzą interesy na terenie Wielkiej Brytanii. I dodał: - Dzisiejsze sankcje to najnowszy krok na drodze do nieustannego wspierania narodu ukraińskiego przez Wielką Brytanię. Będziemy bezwzględnie ścigać tych, którzy umożliwiają zabijanie cywilów, niszczenie szpitali i nielegalną okupację suwerennych sojuszników.

Roman Abramowicz zdoła sprzedać Chelsea?

Oczy wielu kibiców piłkarskich są teraz skierowane na Romana Abramowicza – właściciela klubu piłkarskiego Chelsea, który już w zeszłym tygodniu przymierzał się do sprzedania stołecznego klubu. Teraz jednak, z uwagi na nałożone sankcje, transakcja została wstrzymana, ale klub, jak poinformowało BBC, nadal może działać normalnie. Z kolei Sky Sports doprecyzował, że "Abramowicz nie może czerpać zysków ze sprzedaży Chelsea".

Fani Chelsea nie mają się czego obawiać?

Do sytuacji klubu i sankcji nałożonych na Romana Abramowicza odniosła się też minister ds. kultury, Nadine Dorries. „Naszym priorytetem jest pociągnięcie do odpowiedzialności tych, którzy umożliwili działalność reżimu Putina. Dzisiejsze sankcje mają oczywiście bezpośredni wpływ na Chelsea i jej fanów. Ciężko pracowaliśmy, aby upewnić się, że klub i krajowa liga nie ucierpią przez te dotkliwe sankcje. Aby zapewnić klubowi możliwość dalszej walki sportowej i prowadzenia działalności, wydajemy specjalną licencję, która pozwoli na realizację meczów i opłacanie personelu, a obecnym posiadaczom biletów na uczestnictwo w meczach. I co najważniejsze, pozbawiamy Abramowicza korzyści z posiadania klubu. Wiem, że to wprowadza pewną niepewność, ale rząd będzie współpracował z ligą i klubami, aby utrzymać grę w piłkę nożną, zapewniając jednocześnie, że sankcje dotkną te osoby, które mają dotknąć. Kluby piłkarskie to dobro kulturowe i podstawa naszych społeczności. Zależy nam na ich ochronie” - doprecyzowała minister na Twitterze.