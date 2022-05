Wielka Brytania wyśle do Europy Wschodniej 8000 żołnierzy. Odbędą ćwiczenia po inwazji Rosji na Ukrainę

Fot. Getty

Ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii poinformowało, że latem wyśle na ćwiczenia do Europy Wschodniej 8000 żołnierzy. Wraz z żołnierzami w ten region Europy, od Finlandii aż po Macedonię Północną, wysłanych zostanie kilkadziesiąt czołgów.

Ćwiczenia wojskowe zaplanowane były już wcześniej, ale teraz, po inwazji Rosji na Ukrainę, zostaną one rozszerzone. W manewrach wezmą udział dziesiątki tysięcy żołnierzy sił ekspedycyjnych NATO, a także sił sprzymierzonych, w tym zwłaszcza Finlandii i Szwecji. Będą to największe manewry od czasu zakończenia zimnej wojny, a Wielka Brytania wyśle na nie m.in. 8000 żołnierzy i kilkadziesiąt czołgów. - Wielka Brytania wnosi znaczący wkład w obronę Europy i odstraszanie rosyjskiej agresji. Seria ćwiczeń armii brytyjskiej ma fundamentalne znaczenie dla obu [tych kwestii] – powiedział dowódca armii polowej, generał broni Ralph Wooddisse.

Letnie manewry wojsk NATO i sił sprzymierzonych będą największymi od czasów zimnej wojny, a ich wartość po agresji Rosji na Ukrainę, będzie nie do przecenienia. - Bezpieczeństwo Europy nigdy nie było ważniejsze. W tych ćwiczeniach nasze wojska połączą siły z sojusznikami i partnerami NATO oraz z Połączonymi Siłami Ekspedycyjnymi, aby zademonstrować solidarność i siłę w jednym z największych wspólnych przedsięwzięć od czasu zimnej wojny – powiedział brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace.

Przypomnijmy, że niedawno, w ramach Batalionowej Grupy Bojowej NATO, Brytyjczycy z Pułku Kawalerii Pancernej obecnie byli w Polsce, gdzie ćwiczyli rekonesans z powietrza z użyciem bezzałogowych środków rozpoznania. Do Estonii skierowane zostały z kolei pancerne siły z Żelaznej Dywizji.

Watching… Waiting…



The RDG have been providing reconnaissance for @BG_Poland_eFP, whilst exercising with 5 other partner nations.#northernireland#yorkshire#britisharmy#Strongertogeather#poland#forest#hideandseekpic.twitter.com/pxxojxqWK8