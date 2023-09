Styl życia Wielka Brytania wyda wojnę ultra przetworzonej żywności?

Eksperci nie mają wątpliwości – władze Wielkiej Brytanii muszą aktywniej włączyć się w promowanie zdrowych nawyków żywnościowych. Badania dają niezbite dowody na to, że nadmierne spożywanie ultra przetworzonej żywności wydatnie przyczynia się do rozwoju nowotworów, a także do występowania zawałów serca i udarów mózgu.

Kategorie żywności, czyli co jemy?

W celu klasyfikacji żywności eksperci od ponad dekady najczęściej opierają się na systemie NOVA, opracowanym przez brazylijskich naukowców. Zgodnie z tym systemem żywność dzieli się na:

żywność nieprzetworzoną i minimalnie przetworzoną (całe, świeże owoce i warzywa, świeże mięso i ryby),

przetworzone dodatki kulinarne (sól, cukier i oleje),

żywność przetworzoną (np. owoce i warzywa w puszkach),

żywność wysoko przetworzoną (np. słodkie i pikantne przekąski, dania gotowe, napoje bezalkoholowe).

Pomimo wielu niedociągnięć, klasyfikacja NOVA jest obecnie najczęściej akceptowanym podziałem żywności na świecie. Dodatkowo po powstaniu tej klasyfikacji naukowcy przystąpili do aktywnego badania związków między ultra przetworzoną żywnością a chorobami cywilizacyjnymi.

Społeczeństwo należy odciągać od spożywania ultra przetworzonej żywności

Lekarze i dietetycy wiedzą, jakie szkody wywołują w naszych organizmach ultra przetworzone produkty spożywcze, przyjmowane w nadmiarze. A, jak pokazują badania, dieta Brytyjczyków aż w połowie opiera się na takiej właśnie żywności.

Eksperci apelują do władz, by te dokonały szeroko zakrojonego i kompleksowego wysiłku w celu poprawy zdrowia publicznego. Jednym z głównych postulatów jest ograniczenie „agresywnego” marketingu ultra przetworzonej żywności i zwalczanie lobbystów przemysłu spożywczego, którzy mają wpływ na kształtowanie polityki. Dodatkowo należy pracować nad tym, żeby zdrowa żywność była nie tylko powszechnie dostępna, ale też żeby byłą przystępna cenowo i smaczna.

– Mamy system żywnościowy napędzany zyskiem i kosztami, co stanowi wyzwanie, ale rozwiązania [tego problemu] istnieją” – mówi Duane Mellor, dietetyk i starszy wykładowca na Uniwersytecie Aston. I dodaje: – To nie jest problem nierozwiązywalny.

