Wielka Brytania wraca do węgla - rząd UK wydał zgodę na otwarcie kopalni w Kumbrii

Wielka Brytania wraca do wydobycia węgla po ponad trzydziestu latach. Micheal Gove wydał zgodę na otwarcie nowej kopalni „czarnego złota” w Kumbrii, pomimo protestów lokalnych mieszkańców i negatywnego wpływu na klimat. Koszt realizacji tego projektu oszacowano na 165 milionów funtów.

Pierwsza od dekad głębinowa kopalnia węgla w Wielkiej Brytanii powstanie w pobliżu Whitehaven (hrabstwo Kumbria) w północno zachodniej Anglii. Inwestycja będzie realizowana przez spółkę West Cumbria Mining, a wydobycie ma rozpocząć się w 2024 roku. Szacuje się, że dzięki tej decyzji powstanie 500 nowych miejsc pracy. Zasoby mają wystarczyć na najbliższe 50 lat przy wydobyciu na poziomie 2,5 mln ton surowca w skali roku. Trzeba zaznaczyć, że wydobywany w Kumbrii węgiel ma być wykorzystywany w przemyśle metalurgicznym i zaopatrywać huty nie w Wielkiej Brytanii, ale przede wszystkim na terenie Europy Zachodniej. Według wstępnych informacji nawet do 80 proc. wydobytego surowca ma być przeznaczane na eksport.

W Wielkiej Brytanii zostanie otwarta pierwsza od ponad 30 lat kopalnia węgla

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że brytyjskie huty nie wykorzystują już węgla przy produkcji stali. Przede wszystkim z powodu jego właściwości (węgiel jest bogaty w siarkę), a poza tym w tym sektorze nie ma do czynienia z żadnymi niedoborami. To, co będzie wydobywane w kopalni w Whitehaven będzie stanowiło nadwyżkę w stosunku do potrzeb lokalnego przemysłu metalurgicznego.

Oprócz kwestii związanych z szeroko pojętą ekologią i ochorną klimatu inwestycja ta budzi również wiele wątpliwości z punktu widzenia czystej ekonomii. W założeniach surowiec ma być eksportowany, ale jak zwracają eksperci, problem polega na tym, że ponieważ większość europejskich producentów stali nie wykorzystuje już węgla w swoim procesie produkcyjnym. Z czasem ci, którzy obecnie korzystają jeszcze z tego surowca, będą od niego odchodzić i przechodzić na bardziej ekologiczne metody. Komu wtedy Wielka Brytania będzie sprzedawała wydobywany w Kumbrii węgiel?

Surowiec ten nie pomoże w obecnym kryzysie energetycznym

Dodajmy, że rząd Rishiego Sunak zdecydował się na osty zwrot w kwestii wydobyci węgla. Przypomnijmy, ostatnia kopalnia „czarnego złota” zlokalizowana w Wielkiej Brytanii została zamknięta w 2015 roku. Jak otwarcie kopalni w Kumbrii ma się do odważnych deklaracji i obietnic klimatycznych złożonych przez Borisa Johnsona? Władze utrzymują, iż Wielka Brytania osiągnie zerową emisję netto w 2050 roku, jak czytamy na łamach „Guardiana".

Micheal Gove w kwestii wpływu na klimat powołuje się na raport przygotowany przez Planning Inspectorate, zgodnie z którym wydobycie węgla w Whitehaven będzie miało „ogólnie neutralny wpływ na zmiany klimatu”. Wynika to z tego, iż ilość węgla używanego do produkcji stali w UK byłaby „w zasadzie taka sama” bez względu na działalność nowej kopalni w Kumbrii.

Wydobywany w Kumbrii węgiel będzie eksportowany

Pomysł otwarcia nowej kopalni węgla w UK jest krytykowany w zasadzie ze wszystkich stron. Naukowcy, aktywiści klimatyczni, ekolodzy, lokalne społeczności w Kumbrii, wszystkie partie opozycyjne, a także spora część posłów w samej Partii Konserwatywnej zwracają uwagę, że rząd podejmuje po prostu błędną decyzję.

Posłanka Zielonych Caroline Lucas nazwała tę decyzję „zbrodnią klimatyczną przeciwko ludzkości”. „Zamiast wspierać tysiące zielonych miejsc pracy i trwałe, długoterminowe ożywienie gospodarcze, rząd wsparł niszczącą klimat, osieroconą kopalnię węgla”. Decyzja ta „anuluje wszelkie postępy, jakie Wielka Brytania poczyniła w zakresie energii odnawialnej”, powiedział z kolei Tim Farron, były lider Liberalnych Demokratów, który jest rzecznikiem partii ds. środowiska i posłem z Kumbrii.

Czy Wielkiej Brytanii uda się osiągnąć zerową emisję do 2050 roku?

Warto również dodać, że jeszcze premier Boris Johnson pracował nad dywersyfikacją źródeł energii. Poprzedni szef rządu rozważał zwiększenie wydobycia ropy i gazu na Morzu Północnym, ale chciał uniknąć pozyskiwanie gazu łupkowego. Oprócz tego zaczęto pracę nad pozyskiwaniem większej ilości energii jądrowej i energii odnawialnej. 21 marca 2022 roku miało miejsce spotkanie Johnsona z dyrektorami największych firm energetycznych i technologicznych, aby omówić sposoby przyspieszenia rozwoju nowych technologii jądrowych i możliwość budowy kolejnych elektrowni na terenie UK lub rozbudowy istniejących.

