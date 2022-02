"Wielka Brytania wesprze Ukrainę" w konflikcie z Rosją - trwa wizyta Borisa Johnsona w Kijowie [WIDEO]

W dniu dzisiejszym premier Boris Johnson udał się do Kijowa, aby spotkać się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i przedyskutować obecną sytuację w perspektywie rosnącego zagrożenia ze strony Rosji i możliwej inwazji na Ukrainę.

Szef brytyjskiego rządu zadeklarował, że będzie współpracował z prezydentem Zełenskim w celu znalezienia dyplomatycznego rozwiązania trwającego konfliktu z Moskwą i "uniknięcia dalszego rozlewu krwi". W chwili obecnej relacje między Rosją, a Ukrainą pozostają napięte. Rosjanie zgromadzili około 100 000 żołnierzy w pobliżu swoich granic z Ukrainą. Prezydent Władimir Putin zaprzecza, że ​​planuje jakiekolwiek działania militarne. W dodatku Kreml wezwał Ukrainę, aby nie podejmowano dalszych korków z kierunku przystąpienia do NATO, co miałoby się wiązać z zagrożeniem bezpieczeństwa samej Rosji.

The UK is a firm and enduring ally of Ukraine and a supporter of Ukraine’s territorial sovereignty and integrity.



