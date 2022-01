Czy Wielka Brytania, Ukraina i Polska zawrą trójstronne porozumienie przeciwko Rosji?

Czy w obliczu zagrożenia ze strony Rosji sformowane zostanie trójstronne przymierze pomiędzy Ukrainą, Polską i Wielką Brytanią? Słowa szefowej brytyjskiego MSZ Liz Truss właśnie na to wskazują, a według doniesień w Kijowie również zaaprobowano takie rozwiązanie.

W zeszłym tygodniu minister spraw zagranicznych UK Liz Truss wystąpiła w australijskim Lowy Institute. Stojąca na czele brytyjskiem dyplomacji polityczka podejmowała aktualne tematy geopolityczne. Mówiła o globalnych zagrożeniach dla demokracji i wolności w kontekście ostatnich wydarzeń na wschodzie Europy, a konkretniej - groźbie konfliktu między Rosją a Ukrainą. Minister Truss zapowiedziałą konkretne działania mające na celu deeskalację potencjalnego konfliktu, zaznaczając iż, "to, co dzieje się w Europie Wschodniej jest ważne dla całego świata". Jednocześnie, część z jej wypowiedzi można interpretować, jako plan budowy nowego sojuszu, w którego skład wchodziłaby Wielka Brytania oraz Polska i Ukraina.

"W tym tygodniu Wielka Brytania ogłosiła nowy pakiet szkoleń, wsparcia i broni defensywnej dla Ukrainy, aby zwiększyć ich zdolności obronne. Pracujemy z naszymi partnerami nad działaniami wymierzonymi w rosyjski sektor finansowy, a także w osoby prywatne. Wzmacniamy także nasze dwustronne partnerstwo po grudniowych rozmowach na wysokim szczeblu w Londynie i rozwijamy nowe trójstronne więzi z Polską i Ukrainą" - mówiła minister Truss.

Czy to oznacza budową nowego sojuszu na osi Londyn-Warszawa-Kijów? Według Council on Geostrategy szanse na zawiązania nowego trójstronnego sojuszu geopolitycznego pomiędzy Wielką Brytanią, Polską i Ukrainą są bardzo duże. Mapa takiego porozumienia wyglądałaby w taki sposób:

Speaking at the @LowyInstitute today, #UK Foreign Secretary @trussliz outlined the formation of a new ‘Trilateral’ between the UK, #Poland and #Ukraine. What does this new group look like? And what is its geostrategic purpose? We depict it here in this helpful geopolitical #map! pic.twitter.com/A0HB0jQxvn